Глава дипслужбы Ватикана возглавит мессу в Москве 27 августа

Богослужение начнется в 19:00

Фото: Динар Фатыхов

В рамках визита в Москву глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер проведет богослужение в главном католическом храме столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь Католической архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио.

— В рамках визита ватиканский прелат возглавит Святую мессу в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в четверг, 27 августа, в 19:00, — передает информацию ТАСС.

Галлахер находится в российской столице с визитом.

Ранее в Казани состоялся крестный ход, в котором приняли участие около 7 тыс. человек. После шествия образ Казанской иконы Божией Матери торжественно внесли в возрожденный храм Николы Тульского.

Вадим Вахрушев