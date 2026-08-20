Российские школьники и педагоги смогут предложить свои проекты в сфере образования

Победители получат ноутбуки для разработки, умные колонки и другие призы

Фото: Динар Фатыхов

«Сферум» при поддержке Минпросвещения России запустит Всероссийский хакатон «Идея Фикс» для школьников и педагогов. Участники смогут предложить свои идеи проектов для образования, а затем реализовать их в формате чат-бота или мини-приложения, сообщила пресс-служба организаторов.



Заявки будут принимать до 20 сентября 2026 года. Состав команды — 3—5 учащихся во главе с педагогом, при этом одну образовательную организацию может представлять несколько команд. На всем пути участия в хакатоне — от регистрации до подведения итогов — команды будет сопровождать чат-бот «Идея Фикс» в «Максе». С его помощью участники могут регистрироваться на хакатон, отправлять свои работы, а также получать информацию о результатах этапов и следить за ключевыми датами.

Планируется, что соревнование пройдет в три основных этапа. На первом, региональном этапе участники создадут идею проекта, представив ее в формате презентации до 27 сентября. С 5 октября в регионах оценят эти работы. 20 октября выберут тройку лучших команд из каждого региона. Победители получат дипломы и подарки, а также пройдут в полуфинал хакатона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На втором этапе участники покажут уже разработанные цифровые решения, выбрав соответствующий уровень разработки: продвинутый (для проектов, разработанных с нуля) или базовый (для решений, созданных с использованием конструктора ботов Botmother). По итогам полуфинала авторы 20 лучших проектов встретятся на финале в Москве 12 декабря, где представят свои сервисы экспертам. Победители получат ноутбуки для разработки, умные колонки, призы от партнеров и другие подарки.

— В этот раз мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто выдвинуть свои идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в непосредственной разработке таких цифровых инструментов. Таким образом, они смогут прокачать свои навыки в ИТ-сфере, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны, — отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Организаторы конкурса — «Сферум» при поддержке Минпросвещения России, сети технопарков «Кванториум» и центра «IT-куб».

Никита Егоров