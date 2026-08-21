Опрос предпринимателей: как чувствует себя пищевая переработка в Татарстане в августе 2026 года?

— Среди главных тенденций в секторе переработки пищевой продукции, во-первых, фокус на эффективность через технологии. Производители все активнее внедряют автоматизацию и предиктивную аналитику — не ради «моды», а чтобы снижать потери, повышать качество и работать стабильнее. На «Эдельвейсе», например, пилотный участок сметаны показал: цифровизация процессов дает снижение себестоимости и сокращение простоев в 2 раза.

Во-вторых, локализация цепочек поставок. К примеру, мы работаем со многими фермами но упор делаем на татарстанских — 11 поставщиков. Перерабатываем 270 тонн сырья в сутки.

В-третьих, растет запрос на функциональные продукты. Потребители выбирают не просто «вкусно», а «с пользой»: продукты с повышенной пользой для организма. Производители формируют портфели, отвечающие этому тренду.



Переходя к топ-3 вызовов, с которыми отрасль встречается сегодня, в первую очередь упомяну кадровый вопрос. Дефицит квалифицированных операторов, наладчиков, технологов — это отраслевой вызов.

Второй вызов — баланс между качеством и себестоимостью. Рост цен на сырье, упаковку, энергоносители требует постоянной оптимизации. Поэтому важно снизить потери, не снижая стандартов.

Третья задача к решению — экспортная логистика. К примеру, отгружаем продукцию в Азербайджан, Казахстан, Грузию, Узбекистан. Выстраивать устойчивые цепочки поставок в новых условиях — задача, которую решаем совместно с партнерами и региональными властями.

Что касается нашего бизнеса, то «Эдельвейс» завершил первое полугодие с уверенной динамикой. Мы выпустили более 78 тысяч тонн готовой продукции. Скоро запускаем стратегический проект — цех по сушке обезжиренного молока (инвестиции — 1 млн рублей, мощность — 3,5 тыс. тонн/год). Наше главное ощущение — движение вперед. Мы автоматизируем производство, обучаем команду, сокращаем экослед. И видим, что такой подход работает: технологии усиливают людей, а не заменяют их.