Казанский ТЮЗ открылся после двух лет скитаний

Новый театр в два раза больше и светлее

Новая люстра ТЮЗа. Фото: Сергей Козлов

Спектаклем «Книга силы» вновь начал работу в здании на Островского, 10 Казанский ТЮЗ. Двухлетнее скитание по чужим залам закончилось, у театра появилось вдвое больше площадей, включая многочисленные цеха, малый зал, подвал. Был приведен в порядок декор, фундамент, вентиляция. В театре юного зрителя отмечают, что работы по ремонту и реставрации начались очень вовремя — здание находилось в плачевном состоянии.

Как прошли два года скитаний

— Как мы вовремя начали реконструкцию! — говорит директор театра Айгуль Горнышева. — Потому что, когда все вскрывали, например проход, по которому ходят артисты из той части здания, от гримерки до зрительного зала (а мы еще водили там классы), оказалось, что они стоят на трухлявых столбах.

Тендер на разработку проектной документации для ремонтно-реставрационных работ еще в 2021-м выиграл «Татинвестгражданпроект». А в июне 2024-го работники ТЮЗа съехали из здания — многие обосновались на Декабристов, 4, а монтировщики, осветители, администраторы, актеры каждый день привыкали к новому залу.

На ремонт и реконструкцию ушло более 2 млрд рублей, из них 427 млн — из бюджета Татарстана.

Айгуль Горнышева так описывает типичный день в 2024—2025 годах: в семь утра в район Аракчино едет за декорациями подаренный на 90-летие грузовик. Потом их перевозят в какой-нибудь ДК, где зал обязательно находится на втором этаже. На всякий случай с собой везут и мобильные системы освещения. Все устанавливается, чистится, по ходу надо еще и придумывать, что делать с переменчивостью квадратуры сцены. Потом приходят зрители, а после спектакля все надо разбирать и везти обратно. Добавьте сюда и тот факт, что автоматически театру не предоставляли площадки — их искали самостоятельно. Лишь в конце на полгода ТЮЗ поселился в бывшем Тинчуринском театре.

Айгуль Горнышева осмысляет масштаб преобразований. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Прощай, туннель в метро!

При этом работы на Островского начались не в 2024-м, как планировалось, а весной 2025-го, тогда журналисты могли видеть зрительный зал, из которого вынесли все кресла. Теперь же работы закончились и результат видно сразу — с фойе.

— Вы знаете, как его называли? — говорит Горнышева. — «Туннель в метро», кто-то говорил — «больничные стены», потому что они были примерно белого цвета, постепенно переходили в какой-то розовый цвет, ближе к цвету радости, по-видимому, в ожидании реконструкции.

Основная фишка обновленного ТЮЗа — рисунки на стенах, которые придумала главный художник театра Надежда Иванова. Они есть даже в гримерках. Также в фойе расположились веселые человечки, рассказывающие любопытные факты: а вы знали, что для того, чтобы попасть на «Ровесников», первый спектакль ТЮЗа, нужно было за билеты платить мешками зерна? А то, что Марсель Салимжанов начинал у нас? И тут же выставлено платье из «Бесприданницы», с которым главреж Камаловского навел шуму в 1960-е. А рядом — платье из «Омута» уже Радиона Букаева, нынешнего главного режиссера.

Портретный зал. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Придуманный Рашитом Сафиуллиным и созданный Игорем Башмаковым обновленный рыцарь перекочевал в портретный зал, где, например, специально под новогоднюю елку разместили розетку. Изучавший архивы журналист Айрат Бик-Булатов обнаружил, что в Дворянском собрании был камерный «Интимный театр» — здесь собираются развивать этот бренд. А вот покинутая рыцарем клетка теперь открыта — журналисты с ходу шутят, что это для них.

Если подняться наверх, открывается вид в три зала с облагороженными интерьерами — Мавританский с выставкой, Белый, в котором пока что планируют показывать детские спектакли, а также Дубовый с камином. Делали его еще и на основе того, как воссоздавался ТЮЗ после пожара в 1995 году, тогда труппа вернулась домой в 2022-м. В тот период к работам привлекли архитектора Карину Мусину, которая изучала архивные материалы и постаралась восстановить «даже не столько театр, сколько Купеческое собрание».

Вход в Малый зал. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Не просто ТЮЗ, а «театральный завод»

Отсюда можно выйти в закулисье. Горнышева указывает, что в ходе ремонта снесли один из пристроев. В частности, в нем было общежитие, где жили и татарские актеры. Вместо этого построили новые помещения. После ремонта ТЮЗ увеличился вдвое.

— У нас появились достойные помещения для складирования и хранения декораций, мелкой бутафории, реквизита, костюмов. И самое главное — для создания спектакля: как декораций, так и всего реквизита для сцены, — говорит Горнышева, отмечая, что теперь они превратились в «завод по производству спектаклей». Теперь здесь работают полноценные цеха, все можно создать внутри театра.

Здание ТЮЗа исторически было сложным. Сначала это были дома казанских купцов, которые объединили и превратили в Купеческое собрание. Потом здесь был Дом татарской культуры, он же «Восточный клуб». Одна из табличек в фойе напоминает, что здесь работал и «Первый государственный Показательный драматический татарский театр», будущий Камаловский, — с 1922 по 1927-й. В 1940-м здесь обосновался ТЮЗ. Потому мы спрашиваем о ситуации во дворе — зданиями там специалисты не занимались, они требуют очень тщательного восстановления.

— Пока мы ждем решения, — осторожно отвечает Горнышева. — Там интересные постройки, особенно привлекают так называемые склады Романовых и Журавлевых, там складировалось зерно. Все те, кто любит наш город, кто дорожит историей, очень хотят, чтобы они сохранились. Поэтому мы ждем решения по поводу этих строений.

Рыцарь на месте. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Наконец, 267-местный зал превратился в 250-местный — для удобства зрителей появились новые проходы. Ушли в прошлое красные шторы. Сиденья сделаны как в «Экияте» — их можно приподнять для малышей. Некоторые можно убрать, чтобы расположить колясочников. Ряды постепенно поднимаются, видно отовсюду. Висит новая люстра.

При этом коллег как будто впечатляет Малый зал — черный, с балконом и видом на Островского. Сейчас его планируют нашпиговать оборудованием. Любопытно, что совсем недавно это была жилая часть, здесь обитали актеры, Горнышева переводила его в новый статус. Вероятно, зал станет «домом» для курса Букаева, в следующем году неутомимый главный режиссер собирается набирать курс в Казанском театральном училище. Так что, помимо расширения площадей и репертуара, ТЮЗ планирует прирастать актерами.

Пока театр вновь осваивает здание, вероятно, громких премьер ожидать не стоит, но на следующей неделе в афише появится новый спектакль — это «Леля и Минька» по рассказам Зощенко.