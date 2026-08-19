Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения агрессивного рака груди

Препарат производится в России по полному циклу и ранее применялся для лечения рака носоглотки

Фото: Михаил Захаров

Минздрав России расширил показания для применения отечественного препарата «Арейма» (камрелизумаб). Теперь лекарство официально зарегистрировано для лечения тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных форм онкологии.

— Добавление камрелизумаба к лечению на предоперационном этапе позволяет существенно улучшить прогноз пациенток и снизить риск метастатического прогрессирования, одновременно повышая экономическую эффективность оказания медицинской помощи, — передает пресс-служба фармацевтической компании.

Ранее пациенткам с этим диагнозом были доступны только хирургическое вмешательство и химиотерапия. Совет экспертов единогласно поддержал включение камрелизумаба в российские клинические рекомендации в качестве опции неоадъювантной иммунотерапии при раннем и местнораспространенном ТНРМЖ II—III стадии.

Ежегодно в России этот диагноз выявляют у порядка 12,9 тыс. женщин.

Ранее производитель вакцины «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» отозвала из оборота серию препарата номер 20 после гибели собак.

Вадим Вахрушев