Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения агрессивного рака груди
Препарат производится в России по полному циклу и ранее применялся для лечения рака носоглотки
Минздрав России расширил показания для применения отечественного препарата «Арейма» (камрелизумаб). Теперь лекарство официально зарегистрировано для лечения тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных форм онкологии.
— Добавление камрелизумаба к лечению на предоперационном этапе позволяет существенно улучшить прогноз пациенток и снизить риск метастатического прогрессирования, одновременно повышая экономическую эффективность оказания медицинской помощи, — передает пресс-служба фармацевтической компании.
Ранее пациенткам с этим диагнозом были доступны только хирургическое вмешательство и химиотерапия. Совет экспертов единогласно поддержал включение камрелизумаба в российские клинические рекомендации в качестве опции неоадъювантной иммунотерапии при раннем и местнораспространенном ТНРМЖ II—III стадии.
Ежегодно в России этот диагноз выявляют у порядка 12,9 тыс. женщин.
Ранее производитель вакцины «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» отозвала из оборота серию препарата номер 20 после гибели собак.
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