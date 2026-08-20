Депутат ГД Вассерман объяснил, почему бюджетных мест в вузах России будет не хватать

Также парламентарий рассказал, как в стране возник переизбыток экономистов и юристов

Фото: Максим Платонов

Бюджетных мест в институтах для бесплатного обучения всех выпускников школ в обозримом будущем не будет хватать. Есть две причины для такого прогноза. Первая — учеба в вузе стоит значительно дороже, чем в школе. Второе — государству в целом не нужно столько специалистов с высшим образованием. Об этом «Реальному времени» сообщил член Комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман.



— Даже если допустить, что в России обучат всех в университетах, то все равно часть выпускников не найдут себе работу по специальности, — объяснил Вассерман.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что на некоторых направлениях уже фиксируется очень большое перепроизводство. Ближайший пример — юристы и экономисты. Такая тенденция объясняется нехваткой упомянутых экспертов на начальном этапе формирования рынка. В итоге факультеты для их подготовки открывались повсеместно, но сейчас большинство вакансий закрыты, а перепрофилировать учебные заведения в организационном плане очень сложно.

— Сложности с поступлением на бюджет — это лишь отражение факта, что не все найдут работу по профессии, — резюмировал Вассерман.

Ранее сообщалось, что в 12 учреждениях все равно не хватило мест для лиц, набравших 100 баллов по ЕГЭ. Вассерман предложил три варианта для решения данной проблемы. Подробнее о них, а также от чего зависит стоимость обучения и как теперь поступить стобалльникам — в материале «Реального времени».

Никита Егоров