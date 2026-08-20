Ушла из жизни татарский этнограф Рауфа Уразманова

Ее исследовательский интерес охватывал традиционную духовную культуру татар, семейные и общественные обычаи, праздники, а также роль религии в обрядности

20 августа скончалась выдающийся татарский этнограф, кандидат исторических наук Рауфа Уразманова. Об этом сообщили в Институте татарской энциклопедии.

Уразманова родилась 22 февраля 1936 года в городе Можге Удмуртской АССР. В 1959 году с отличием окончила географический факультет Казанского государственного университета. В 1968-м Рауфа Уразманова защитила диссертацию «Быт рабочих‑нефтяников татар юго‑востока Татарии» в Институте этнографии и антропологии имени Н.Н. Миклухо‑Маклая и стала кандидатом исторических наук.

Дальнейшая научная деятельность ученой была тесно связана с Институтом языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова. В 1993 году она стала главой отдела этнологи в Институте истории имени Ш. Марджани АН РТ.

— Ее исследовательский интерес охватывал традиционную духовную культуру татар, семейные и общественные обычаи, праздники, а также роль религии в обрядности — как в историческом контексте, так и в современности. Рауфа Каримовна внесла значительный вклад в отечественную науку. Особого внимания заслуживает ее роль в создании фундаментального труда — монографии «Татары» в рамках серии «Народы и культуры»: Рауфа Каримовна выступила составителем, ответственным редактором и автором двух разделов издания, ставшего важным источником знаний о татарском этносе, — сообщили в Институте татарской энциклопедии.

Уразманова была обладательницей звания заслуженного работника культуры Татарстана и лауреатом Госпремии РТ в области науки и техники.

В июле ушел из жизни доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ Рамзи Валеев. Он проводил научные исследования по изучению истории национально-революционного движения татар.



Галия Гарифуллина