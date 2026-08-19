Россия начала импортировать топливо для внутреннего рынка
Приняты нормативные акты, разрешающие выпуск топлива
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия уже приступила к импорту топлива для нужд внутреннего рынка.
— Сейчас уже пошел импорт, и были приняты необходимые нормативно-правовые акты, — передает журналист «Вестей» Павел Зарубин.
По его словам, все принятые нормативно-правовые акты разрешают выпуск топлива более низких экологических классов — «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».
Ранее правительство РФ обсуждало новые меры для решения проблемы с топливом на внутреннем рынке. В частности, рассматривалась возможность запрета на экспорт ряда углеводородов.
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