Российский классифайд запретил публиковать объявления о «свадебных» голубях

Правило появилось для защиты птиц и стало логичным продолжением работы по развитию культуры ответственного отношения к животным на платформе

Фото: Динар Фатыхов

Отныне на Авито нельзя арендовать и продавать голубей, чтобы выпускать их на свадьбах, фотосессиях и других мероприятиях. Соответствующим образом обновились правила размещения объявлений в категориях «Животные» и «Услуги»: теперь там строго запрещены предложения об использовании птиц в праздничных церемониях. Действующие объявления об этом будут заблокированы.

Это правило платформа ввела в ответ на просьбу зоозащитников, которые написали в компанию письмо о том, что птицы в городской среде чаще всего погибают после таких церемоний.

— То, что голубь обязательно найдет дорогу домой, — миф, — объясняет Анастасия Воробец, кипер центра реабилитации для диких животных «Дикий остров». — Способность возвращаться к месту содержания формируется у специально подготовленных почтовых (спортивных) голубей. Декоративные птицы, которых часто выбирают для торжеств из-за внешнего вида, такой подготовки могут не иметь. После выпуска они рискуют потеряться, получить травмы, столкнуться с хищниками, истощением и стрессом.

Часто птицы попадают в реабилитационные центры истощенными или с травмами. В холодное время года неприспособленный к уличной жизни голубь может замерзнуть насмерть за считаные часы, а белый окрас делает птицу легкой добычей для хищников. У домашнего голубя нет навыков выживания в городе: он не умеет искать себе укрытие, воду и еду. Поэтому «красивая свадебная традиция» с большой вероятностью оборачивается гибелью для ее пернатых участников.

— Некоторое время назад нам написала письмо девушка на почту на общий адрес с просьбой запретить объявления о «свадебных» голубях из соображений гуманного отношения к птицам, которые в большинстве своем погибают после такой церемонии в городской среде. Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. Надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям, — рассказали представители платформы.

