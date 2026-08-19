В Казани пройдет V Глобальный молодежный саммит с участием 40 стран

В рамках саммита состоятся пять открытых сессий

В Татарстане с 26 по 30 августа пройдет V Казанский глобальный молодежный саммит. Его основной темой станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

— Участниками станут около 250 делегатов из 40 стран: руководители ведомств по делам молодежи, труда, культуры, образования и науки, руководители международных организаций и высших учебных заведений, эксперты, молодые лидеры и инфлюенсеры, — сообщает пресс-служба форума.

В рамках саммита запланировано пять открытых сессий. Первая из них состоится 28 августа в 10:00 в Центре уникального мастерства. Хедлайнером встречи станет основатель онлайн-школы по речи и голосу, эксперт по коммуникациям Седа Каспарова. Она проведет мастер-класс «Коммуникация как компетенция будущего: как быть услышанным в эпоху перемен».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сразу после мастер-класса пройдет ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Вместе с Каспаровой в нем примут участие лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рэ Квон Чунг, заместитель министра связи и информационных технологий Саудовской Аравии Сафа Аль-Рашед и сооснователь онлайн-платформы Novakid Максим Азаров.

Ранее сообщалось, что в Казани с 29 по 31 октября 2026 года состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2026.

Вадим Вахрушев