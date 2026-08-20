Экономист назвал факторы, от которых зависит стоимость обучения в вузе
Расходы, которые входят в цену обучения, меньше суммы, которую платит студент за учебу
При расчетах стоимости обучения в вузе государство закладывает множество факторов: как расходы на непосредственно образовательный процесс, например содержание помещений и зарплату преподавателей, так и траты на поддержание других функций высшего образования, например социальные проекты, связанные с жизнью студентов и преподавателей. Еще на ценник влияет и спрос на конкретное направление среди абитуриентов: чем он выше, тем больше и цена. Об этом «Реальному времени» сообщил профессор экономического факультета МГУ, доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.
— При этом основные расходы, которые входят в цену обучения, несколько меньше суммы, которую платит студент за учебу, — обратил внимание экономист.
Ранее сообщалось, что в 12 вузах не хватило мест для лиц, набравших 100 баллов по ЕГЭ. Член Комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Реальным временем» предложил три варианта решения этой проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».
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