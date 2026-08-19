Швейцария ввела новые ограничения против России в энергетике и финансах

Меры вступают в силу с 20 августа 2026 года

Фото: Рената Валеева

Швейцарское правительство приняло решение присоединиться к новому, 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничения начнут действовать с 20 августа 2026 года, сообщили в Федеральном совете.

— В сфере энергетики Берн вводит запреты на обслуживание газовозов, ледоколов и расположенных в России терминалов СПГ, а также запрещает продажу танкеров в Россию, — передает сообщение ТАСС.

При этом контракты на поставку танкеров в третьи страны отныне должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в РФ. Часть ограничений, в том числе касающихся СПГ-терминалов, начнет действовать только с 1 января 2027 года, другие — с 1 и 21 сентября 2026 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

В финансовой сфере швейцарцы запретили использование российских платформ для операций с криптоактивами, а также поддержку разработки отдельных цифровых валют — рублевого стейблкоина A7A5, актива RUBx и цифрового рубля.

Отдельно оговорены меры по защите швейцарских компаний: их интеллектуальная собственность и интересы будут защищены от исков и судебных решений, вынесенных против них в России.

Ранее сообщалось, что глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас анонсировала подготовку нового пакета антироссийских санкций, который она намерена представить осенью.

Вадим Вахрушев