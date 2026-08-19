Россия ищет пути к Индийскому океану через восточный обход Каспия

Также обсуждается автомобильный маршрут по тому же направлению

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Россия ведет переговоры с Туркменией и Узбекистаном о создании новых транспортных коридоров к побережью Индийского океана. Речь идет о продлении железнодорожных линий через территорию Афганистана и Пакистана. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Прорабатываем достаточно активно, и коллеги из Туркменистана и Узбекистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан к Индийскому океану. То есть эта работа Минтрансом очень активно ведется, — передает РИА «Новости».

Минтранс вместе с партнерами из Центральной Азии также рассматривает возможность организации автомобильного сообщения через Узбекистан и Афганистан к Индийскому океану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-премьер подчеркнул, что этот коридор особенно актуален в текущей ситуации в Иране и является важным для России как с экономической, так и с транспортной точки зрения.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в правительстве обеспокоены снижением объемов индивидуального жилищного строительства в России.

Вадим Вахрушев