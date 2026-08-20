Новорожденных в России будут обследовать на шесть новых заболеваний

Обследование хотят включить в скрининг уже со следующего года

Фото: Динар Фатыхов

Новорожденных в России будут обследовать на шесть новых заболеваний. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

— Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», — заявила она.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Также планируется добавить анализы на:

болезнь Помпе;

мукополисахаридоз первого типа;

болезнь Гоше;

болезнь Ниманна-Пика типа А/В;

болезнь Краббе.

Обследование хотят включить в скрининг уже со следующего года, добавили в министерстве.

Напомним, недавно Минздрав России расширил показания для применения отечественного препарата «Арейма» (камрелизумаб). Теперь лекарство официально зарегистрировано для лечения тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных форм онкологии.

Галия Гарифуллина