Новорожденных в России будут обследовать на шесть новых заболеваний
Обследование хотят включить в скрининг уже со следующего года
Новорожденных в России будут обследовать на шесть новых заболеваний. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.
— Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», — заявила она.
Также планируется добавить анализы на:
- болезнь Помпе;
- мукополисахаридоз первого типа;
- болезнь Гоше;
- болезнь Ниманна-Пика типа А/В;
- болезнь Краббе.
Обследование хотят включить в скрининг уже со следующего года, добавили в министерстве.
Напомним, недавно Минздрав России расширил показания для применения отечественного препарата «Арейма» (камрелизумаб). Теперь лекарство официально зарегистрировано для лечения тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных форм онкологии.
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