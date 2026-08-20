Решение о восстановлении Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы отменили

Это сделал четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение первой инстанции о восстановлении в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.

— Отменили решение Верховного суда и в удовлетворении ходатайства отказали. Планируем обжаловать это решение в кассационном порядке примерно в течение недели, — рассказал Самойлов.

О том, что Верховный суд Башкирии восстановил Мавлиева в должности, сообщалось 11 августа. 17-го стало известно, что прокуратура Уфы, администрация главы Башкортостана и трое ответчиков по делу подали апелляции.

Напомним, Мавлиев был задержан в апреле по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Первоначально Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В мае Верховный суд Башкирии заменил арест на домашний. 3 июля мера пресечения вновь была смягчена: Мавлиеву назначили запрет определенных действий.

Галия Гарифуллина