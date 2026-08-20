Главу Управления образования Лаишевского района отстранили от должности на год

Причиной стали нарушения трудового законодательства

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Управления образования Лаишевского района дисквалифицирован на один год. Такое решение вынесено по постановлению районной прокуратуры.

— Руководителем учреждения допускались нарушения трудового законодательства, — сообщает прокуратура РТ.

Еще в 2025 году прокуратура вносила представление об устранении нарушений и привлекла его к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора) со штрафом 10 тыс. рублей. Однако нарушения не были устранены.

В связи с этим прокуратура возбудила новое дело по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное совершение аналогичного правонарушения). По результатам рассмотрения чиновник признан виновным, ему назначена дисквалификация сроком на один год. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы, однако четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил это решение.



Вадим Вахрушев