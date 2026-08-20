Главу Управления образования Лаишевского района отстранили от должности на год
Причиной стали нарушения трудового законодательства
Руководитель Управления образования Лаишевского района дисквалифицирован на один год. Такое решение вынесено по постановлению районной прокуратуры.
— Руководителем учреждения допускались нарушения трудового законодательства, — сообщает прокуратура РТ.
Еще в 2025 году прокуратура вносила представление об устранении нарушений и привлекла его к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора) со штрафом 10 тыс. рублей. Однако нарушения не были устранены.
В связи с этим прокуратура возбудила новое дело по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное совершение аналогичного правонарушения). По результатам рассмотрения чиновник признан виновным, ему назначена дисквалификация сроком на один год. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы, однако четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил это решение.
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