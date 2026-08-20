Готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 62%
Наибольшие показатели готовности демонстрируют Якутия, Тамбовская область, Москва, Калужская область и Адыгея
В правительстве оценили степень подготовленности коммунальных систем страны к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, общая готовность инфраструктуры составляет 62%.
— С учетом особенностей оперативной обстановки отдельное внимание уделяем готовности к отопительному периоду в воссоединенных и приграничных субъектах, — сообщает пресс-служба правительства.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин призвал регионы уделить внимание увеличению численности аварийных бригад и усилить тренировочные мероприятия для повышения надежности систем жизнеобеспечения.
Среди субъектов, которые уже показали высокий уровень готовности, — Республика Саха (Якутия), Тамбовская область, Москва, Калужская область и Республика Адыгея.
Ранее Верховный суд РФ постановил, что управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не имеют права включать в платежные квитанции долги, по которым истек срок исковой давности. Взыскание таких задолженностей допускается исключительно в судебном порядке.
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