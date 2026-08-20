Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в конце 2027 года

В обновленном перечне уточнят требования к безопасности

Фото: Максим Платонов

В России разработан новый ГОСТ, касающийся средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и гироскутеры. Новый стандарт вступит в силу 1 октября следующего года, пишет РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновленный ГОСТ уточнит требования к безопасности, методы проведения испытаний, а также требования к маркировке и сопроводительной документации для таких транспортных средств. Этот шаг направлен на повышение безопасности использования индивидуального мобильного транспорта и снижение рисков, связанных с его эксплуатацией.

Стоит отметить, что в стране уже действует стандарт, принятый в 2022 году, который определяет правила безопасности, классификацию средств индивидуальной мобильности и устанавливает ограничения по скорости.

Никита Егоров