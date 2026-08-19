Прямые рейсы на Шри-Ланку возобновятся в ноябре из семи городов РФ

Первые вылеты запланированы на 2 ноября из Самары и Тюмени

Фото: Динар Фатыхов

Перевозчик AZUR air объявил о возвращении на это направление. В предстоящем зимнем сезоне запланированы прямые чартерные рейсы из семи городов России.

— Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября к программе присоединится Москва. Далее полеты последовательно будут запущены из Казани (4 ноября), Новосибирска (6 ноября), Екатеринбурга (7 ноября), Минеральных Вод (8 ноября) и Уфы (10 ноября), — передает «Интерфакс» сообщение авиаперевозчика.

На линии будут работать Boeing 767-300. Самую высокую частоту — три рейса за 12 дней — получат пассажиры из Москвы. Из Екатеринбурга самолеты будут летать дважды в тот же период, из остальных городов — по одному разу каждые 12 дней. Все рейсы будут принимать в Международном аэропорту Маттала в Хамбантоте — втором по величине на Шри-Ланке.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби.



Вадим Вахрушев