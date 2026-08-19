Хуснуллин заявил о снижении объемов индивидуального жилищного строительства в России
Доля ипотеки на ИЖС остается невысокой — на уровне 10–15%
В правительстве обеспокоены падением объемов индивидуального жилищного строительства. Об этом журналистам заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
— Ипотека на ИЖС небольшая, она на уровне 10—15% от общего объема, — цитирует его ТАСС.
По его словам, снижение активности граждан в строительстве собственных домов указывает на наличие экономических проблем.
Ранее сообщалось, что в Казани до 2033 года планируют построить две многоэтажки на улице Габишева. В каждом здании предусмотрено до 2,5 тыс. кв. метров встроенных нежилых помещений.
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