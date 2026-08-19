Президент РФ: атаки на инфраструктуру не приводят к критическим последствиям

Удары наносят вред российской экономике

Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам высказался о влиянии украинских ударов на экономику страны. Президент признал, что эти атаки причиняют ущерб, однако подчеркнул, что речь не идет о критических последствиях.

— На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, — передает его слова «Интерфакс»

При этом Путин отметил, что вред от таких ударов очевиден.

Ранее сообщалось, что Путину представят план экономических реформ, подготовленный центром «Третий Рим» на базе РАНХиГС. Документ включает семь ключевых направлений и предлагает сделать основой роста частные инвестиции и потребление вместо государственного спроса.

Вадим Вахрушев