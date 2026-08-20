Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Днем кратковременные дожди, местами гроза, локально град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами гроза, локально град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления ветра до 14 м/с, при грозе 15—20 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов, на востоке до +29 градусов.
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