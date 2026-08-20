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Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана

09:11, 20.08.2026

Он также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану

Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

— Никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, — говорится в публикации.

Seyed Gholamreza Nematpour на Unsplash

Трамп также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану, и обратился к союзникам с призывом поддержать позицию Вашингтона.

Напомним, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на два месяца. Срок его действия истек несколько дней назад.

Галия Гарифуллина

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