Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана

Он также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

— Никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, — говорится в публикации.

Трамп также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану, и обратился к союзникам с призывом поддержать позицию Вашингтона.

Напомним, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на два месяца. Срок его действия истек несколько дней назад.



Галия Гарифуллина