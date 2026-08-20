Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана
Он также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану
Президент США Дональд Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
— Никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, — говорится в публикации.
Трамп также предупредил о возможных последствиях для государств, которые оказывают поддержку Ирану, и обратился к союзникам с призывом поддержать позицию Вашингтона.
Напомним, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на два месяца. Срок его действия истек несколько дней назад.
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