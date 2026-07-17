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Татарстан занял 5-е место в России по банкротствам компаний

21:26, 17.07.2026

Больше всего — среди юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств

Татарстан занял 5-е место в России по банкротствам компаний
Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

В Татарстане за первые шесть месяцев 2026 года увеличилось количество банкротств. Такие данные приводит «РБК Татарстан» на основе информации из «Федресурса».

— Среди юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств прирост составил 35%, среди граждан и индивидуальных предпринимателей — 9,8%. Процедур внесудебного банкротства стало больше на 11,6%, — передает РБК.

За апрель — июнь 2026 года в регионе зарегистрировали 57 сообщений о начале конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ — на 21% больше, чем в предыдущие три месяца. По сравнению со вторым кварталом прошлого года число банкротств в этой категории выросло на 46%.

По числу банкротств бизнеса Татарстан во втором квартале вышел на 1-е место в ПФО и на 5-е среди всех регионов России. Впереди только Москва (479 банкротств), Московская область (142), Санкт-Петербург (140) и Свердловская область (68).

Ранее сообщалось, что в Казани запустят программу поддержки предпринимателей, которые будут создавать пункты сбора вторичного сырья.

Вадим Вахрушев

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Бизнес Татарстан

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