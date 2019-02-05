Турки закрепились в Татарстане, приступив к большим стройкам, а китайцы мигрировали в Сибирь

Квота на иностранных рабочих для республики снизилась на четверть

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Минтрудсоцзащиты РФ совместно с Минстроем РФ предложили ограничить квоту 2019 года на строителей-мигрантов до 80 процентов от общего числа работников на конкретном предприятии. Тем не менее основная часть иностранных работников, которая прибудет нынче в Татарстан — именно строительного профиля. Квота для РТ на работников-мигрантов в целом при этом снизилась на четверть. Аналитическая служба «Реального времени», изучив список заявленных иностранных рабочих, узнала, как на него повлияли новые и старые масштабные проекты.

Квота на мигрантов для Татарстана снизилась на четверть

В 2019 году 27 предприятий Татарстана получили от федерального Минтруда квоты на привлечение по трудовым визам иностранных специалистов — это как будто на две компании больше, чем в прошлом году (когда их число снизилось с 38 компаний до 25), однако снизилась сама квота: разрешение получено на привлечение лишь 2 643 работников, а не 3 464 как годом ранее. Средняя зарплата их составит 49 тыс. рублей, это выше, чем в прошлом году (38,5 тыс. рублей).

В прошлом своем материале мы уже отмечали тенденцию сокращения квот для работников-мигрантов в Татарстане. Уже в 2016 году она составляла 6 574 человека, тогда как в далеком 2009 году, когда власти предпринимали меры по сокращению квот на въезд в регион трудовых мигрантов — в качестве меры по сокращению внутренний безработицы — в регионе работали до 30 тыс. иностранцев.

Тенденция эта общероссийская: уже к 2016 году РФ урезала квоту на иностранную рабочую силу в два с лишним раза, до 213 929 человек. В 2017 году она упала до 177 тыс. человек, в 2018-м — до 140,4 тыс. Объемы установленных квот в республике снижаются несколько лет подряд, и происходит это в связи с тем, что сокращается строительство спортивных объектов, объектов инфраструктуры, вакансии, ранее предоставляемые иностранцам, занимают граждане республики, происходит переориентация предприятий. К примеру, в 2015 году квота РТ была утверждена на привлечение 10,3 тыс. человек, в 2016 году — 6,2 тыс., в 2017 году — 5,1 тыс., в 2018 году — всего 3,4 тыс. человек.

Мало того, в Минтруда РТ указывают и на факт неполной востребованности квот: по факту используется лишь 60% всех разрешенных рабочих — так, в 2017 году утвержденная квота корректировалась восемь раз. В 2019 году тенденция резко изменилась на федеральном уровне, когда Минтруда РФ попросило увеличить квоту до 144,5 тыс. рабочих. Но при этом федералы предложили ограничить долю иностранных работников на конкретном строительном предприятии в 2019 году — до 80% (из-за резкого роста трудовых мигрантов в этой сфере). Одновременно уменьшили с 30 до 26% допустимую долю иностранных работников на предприятиях коммерческих пассажирских и грузовых перевозок.

Самую крупную квоту на привлечение иностранцев второй год подряд получила компания «Гемонт». Фото Максима Платонова



«Гемонт», выбирая площадку для металлургического завода, отказал Наилю Магдееву

Большая часть — 93,5%, или 2 472 иностранных специалистов, придется в этом году на пять компаний, из которых четыре — турецкие. Всего Татарстан привлечет 2 394 турецких специалиста — в шесть компаний, крупнейшие из них ООО «Гемонт», ООО «Альмис», «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети», ООО «Мирстрой» и ООО «Полистройкапитал». Численность китайских работников резко упала: с 686 человек (работали ранее на предприятии «Китайская национальная химико-инженерная корпорация») до 9.

Самую крупную квоту на привлечение иностранцев второй год подряд получила компания «Гемонт», известная как бывший подрядчик строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске: комплекс глубокой переработки должен стать первым в РФ и крупнейшим в мире производством на основе технологии VCC, а глубина переработки нефти на «ТАИФ-НК» должна вырасти до 98%.

В июне 2017 года «Гемонт» (основана в 1991 году, штат — 10 тыс. сотрудников) объявила о новых планах: после встречи турков с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым стало известно об их намерениях реализовать в Татарстане проект металлургического комплекса. На первом этапе инвестиции в него должны были составить $150—200 млн, всего планировалось вложить $450 млн. Турки, к тому моменту уже построившие 20 подобных металлургических комплексов, выбирали между ОЭЗ «Алабуга» и челнинской ТОСЭР.

Магдеев проиграл, а ОЭЗ выиграла — буквально через месяц после нашего прошлогоднего материала о квотах турецкая компания и «Алабуга» объявили о намерении построить завод листового проката мощностью 770 тыс. тонн продукции (с перспективами расширения до 1,25 млн тонн). Стоимость проекта составила $250 млн, или 16,5 млрд рублей. Правда, к концу году заявлялось уже об инвестициях в 13,67 млрд рублей, то есть, в пересчете, это первоначальные $200 млн.

Для реализации проекта, одобренного президентом РТ, была создана «дочка» «Гемонт Металл», на которую изначально повесили кредит в 10 млн рублей. При этом оборот материнской компании к тому моменту упал почти в три раза, составив 4,48 млрд рублей (убыток — 295 млн рублей). Кредиторская задолженность турецкой компании составляла почти 2 млрд рублей. Зато самой компании были должны 2,4 млрд рублей.

Строить завод будут 2 тыс. турецких специалистов со средней зарплатой 77,7 тыс. рублей (как и в прошлом году). Самый дорогой специалист — крановщик с зарплатой 90 тыс. рублей. Больше всего завезут монтажников (500 человек), арматурщиков (300) и бетонщиков (300).

К июню 2018 года в Зеленодольске объявили о конце строительства фармацевтического завода «Татфарм» на территории ТОСЭР. Фото urbiomed.ru



Сербские строители фармацевтических заводов завезли в РТ 150 человек

Вторую по величине квоту выбрали две компании. Во-первых, ООО «Фарма Групп», заявившаяся на 150 человек со средней зарплатой более чем в два раза меньшей, чем у турков — 33,2 тыс. рублей. Специальности тоже строительные (хотя любопытно, что компания привезет в Татарстан сразу 30 маляров). Интересно также, что это редкий случай доминирования в квотах не турецких или китайских рабочих, а рабочей силы из Восточной Европы: Сербии (на нее пришлось 87 специалистов), Черногории, Боснии и Герцеговины.

В России действуют две сербские компании, работающие в фармацевтической промышленности — «ФормаФарм Инжиниринг Груп» и «Фарма Групп». Первая основана в 1993 году в Белграде для комплексных проектов в области фармацевтической промышленности, в частности, компания реализует проекты по системе «под ключ», т. е. начиная со стадии проектирования и заканчивая запуском в эксплуатацию. Правда, пока неизвестно о проектах этой компании в Татарстане (она строит заводы в Обнинске и Калужской области).

«Фарма Групп» — еще одна инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве промышленных объектов «под ключ». Но и здесь известно лишь о текущих проектах в Воронежской, Московской и Тюменской областях.

В то же время известно, что еще в начале прошлого года власти РТ приняли решение о привлечении фармацевтических компаний в качестве резидентов ТОСЭР и ОЭЗ и создании «фармаполиса». Ответственными были назначены Минпромторг и Минэкономики РТ, а также компании «Татнефтехиминвест-холдинг» и «Татхимфармпрепараты». К июню 2018 года в Зеленодольске объявили о завершении строительства фармацевтического завода «Татфарм» на территории ТОСЭР, собственниками которого стали сын экс-главы ГИБДД Татарстана Рамиль Минниханов и предприниматель Артем Хакимов. Но этот объект официально ведет ООО «Специалист-Казань».

В январе 2019 года было объявлено, что в числе потенциальных новых проектов челнинского ТОСЭР — некий фармацевтический парк от компаний из Индии.

Турецкие строители из «Альмис» вынуждены остаться в автограде еще на год

Четвертую по величине квоту выбрало ООО «Альмис», на которое в этом году будет работать столько же, сколько и в прошлом — 100 иностранных специалистов, опять же, по строительным специальностям. Их средняя зарплата составит 29 тыс. рублей. Напомним, эта турецкая компания со штаб-квартирой в Новороссийске) неплохо закрепилась в Набережных Челнах. Она отвечает за реализацию масштабного проекта ЖК Sunrise Сity, где еще в 2014 году на стройке было задействовано порядка 1 тыс. человек.

Это совместное предприятие, предполагается, что там работают турецкие и российские специалисты в отношении 60% к 40%. Всего проект требует инвестиций в 7 млрд рублей, рассказал «Реальному времени» еще в 2016 году руководитель ООО «Санрайз Капитал» Кемаль Эврен Демирчи. Пока турки успели вложить 4,6 млрд рублей — на участке 5,8 га в центре города построено 373 квартиры (24 тыс. кв. м), а в ТЦ сданы пятизальный кинотеатр и оздоровительно-досуговый центр.

В настоящее время идет второй этап строительства, вложения в который должны составить более 2 млрд рублей. Окончание строительства планировалось на IV квартал 2018 года. Учитывая, что за «Санрайз Капитал» стоит турецкий холдинг Hayat, соотечественники «Хайята» из «Альмис» должны были гостить в Набережных Челнах как минимум до конца прошлого года. Однако летом 2018 года стройку временно заморозили. Из-за корректировки в проектах планировки квартир: «с учетом анализа и потребностей горожан» площади в блоках №9-11 распределили не на 504, а на 550 квартир — очевидно, меньшего метража, чем планировалось. К тому моменту турки распродали почти 60% квартир.

В результате они планируют приступить к строительству лишь в марте 2019 года — так что специалисты «Альмиса» остаются в Татарстане еще, по-видимому, на один год. Задержку строительства могли вызвать и задержки с оплатой работ подрядчиков: так, елабужская компания «Юникон» в октябре 2018 года обратилась в Арбитражный суд РТ с требованием взыскать с «Альмиса» 1,7 млн рублей долга за производство и монтаж металлических конструкций в блоках 1—5 в ЖК «Санрайз-Сити». Суд иск удовлетворил частично, обязав «Альмис» заплатить 1,5 млн рублей — дополнительно к изначально выплаченным 75 млн рублей.

На компанию отчасти давит — как в финансовом, так и в репутационном смысле — земельный скандал: челнинскому бизнесмену Алексею Миронову инкриминировали незаконную схему приобретения участков, на которых построен турецкий ЖК. Считается, что Миронов получил право аренды участков за 11 млн рублей, а затем реализовал их туркам за 136 млн рублей — но это формально, а в действительности, как считают следователи, за 407 млн. Для сравнения: в 2017 году оборот «Альмиса» составил 342 млн рублей, чистая прибыль — 16,6 млн.

На компанию отчасти давит — как в финансовом, так и в репутационном смысле — земельный скандал: челнинскому бизнесмену Алексею Миронову инкриминировали незаконную схему приобретения участков, на которых построен турецкий ЖК. Фото Ирины Плотниковой



Наконец, примерно равное количество турецких специалистов будет работать на ООО «Мирстрой» (72 человека — средняя зарплата 41,6 тыс. рублей) и на ООО «Полистройкапитал» (70 человек — средняя зарплата 48,6 тыс. рублей).

Относительно «Мирстроя» почти нет какой-либо информации, лишь на сайтах поиска работы обнаруживаются вакансии елабужской компании «Мирстрой», где требуется знание турецкого языка. Вероятно, турки будут реализовывать в этом году какой-либо проект в ОЭЗ «Алабуга». Не исключено, что эта компания будет подрядчиком «Гемонт-Металл» по строительству металлургического завода.

«Полистройкапитал» же — это «дочка» турецкого холдинга «Полимэкс», которая в прошлом году громко завершила реализацию спа-проекта Kazan Palace by Tasigo в здании, ранее известном как Шамовская больница. Турки вложили в проект более 3 млрд рублей. Несмотря на убыток в 2017 году в 26,3 млн рублей при обороте в 22 млн рублей, они, судя по всему, не собираются уходить из Татарстана.

«Китай-город», устав ждать старта проекта «Аммоний-2», мигрировал в Сибирь

Любопытно, что из списка компаний, претендующих на иностранных специалистов, выпало АО Филиал АООО «Китайская национальная химико-инженерная корпорация» (CNCEC). Напомним, ранее CNCEC отвечала за реализацию в Менделеевске проекта «Аммоний», стартовавшего в 2010 году, когда было подписано соглашение с консорциумом японских Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Sojitz Corporation и «Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорацией» (CNCEC): иностранные подрядчики выполнили за 6 лет работ на $1,05 млрд, отечественные — на $325 млн.

«Аммоний» может выпускать 717,5 тыс. тонн аммиака в год или 487,3 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола и 717,5 тысяч тонн гранулированного карбамида. В 2016 году был подписан меморандум о строительстве второго комплекса «Аммоний» («Аммоний-2») по производству аммиака/метанола. Меморандум о взаимопонимании был подписан между АО «Аммоний», Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation — упоминалось и об участии CNCEC. Инвестором проекта могла стать «Татнефть». Информации о протоколе о предварительных работах и подписании контракта с тех пор не было, однако китайская компания заявилась в прошлом году на привлечение сотен специалистов из Поднебесной в Татарстан.

Завод планировали построить в непосредственной близости от вышедшего на проектную мощность комплекса «Аммоний». Последняя информация о проекте датируется февралем 2018 года, когда в Менделеевске состоялись публичные слушания по вопросу строительства предприятием «Аммоний» нового комплекса по производству аммиака, меламина и карбамида, жители проголосовали «за».

Куда же пропал CNCEC? Ждать старта «Аммония-2» китайцы не стали. В феврале 2018 года они подписали контракт с «Газпром нефть» на строительство в Омске комплекса глубокой переработки нефти АО «Газпромнефть-ОНПЗ» стоимостью $420 млн. К сентябрю прошлого года в Омске уже был построен вахтовый городок для 3,5 тыс. китайских работников. Интересно, что жители поселка Омский активно протестуют против вахтового городка. Таким образом, «Китай-город» окончательно переехал из Менделеевска в Сибирь.

По-прежнему самые высокие зарплаты у иностранцев в женском волейбольном клубе «Динамо-Казань» и у преподавателей иностранного языка. Фото vk.com/premiumenglish



Самые дорогие специалисты — инструкторы для волейбольной команды и преподаватели спецобразования

По-прежнему самые высокие зарплаты у иностранцев в женском волейбольном клубе «Динамо-Казань» и у преподавателей иностранного языка. Так, «Динамо-Казань» затребовал в этом году 12 спортсменов-инструкторов, каждому из которых в месяц будут платить по 100 тыс. рублей. Готов ли новый владелец на это (напомним, в прошлом году Леонид Барышев и Вадим Махеев продали торговую часть своего бизнеса), пока неизвестно. Ранее «Эссену» это ничего не стоило, тем более что Барышев был президентом клуба «Динамо-Казань». Впрочем, у клуба есть и другие спонсоры, от ТТС до компании «Мелита». Еще восемь специалистов (в том числе двух тренеров) в этом году пригласит мужской волейбольный клуб «Зенит», также готовый ежемесячно платить инструкторам по 100 тыс. рублей.

Если в прошлом году четырех преподавателей из Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и Южной Африки приглашало ООО «Премиум Инглиш» (владелец — британец Стив Мотт), выплачивая каждому по 116,7 тыс. рублей за преподавание английского языка, то в 2019 году пять преподавателей спецобразования из Китая, Соединенного Королевства и США пригласит ООО «Айфорс» (владелец — Адель Баязитов). Средняя зарплата у них будет выше — 120 тыс. рублей.

Перечень профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в Татарстан на основании визы, на 2018 год

№ п/п Наименование работодателя, заказчика работ (услуг) Наменование профессии (специальности, должности), по которой планируется привлечение иностранных работников Численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел. Общая численность иностранных работников Страна 1 ООО ГЕМОНТ Арматурщик 300 2000 Турция Бетонщик 300 Турция 70 000,00 Газосварщик 100 Турция 78 645,00 Изолировщик труб на линии 50 Турция 78 645,00 Кладовщик 10 Турция 70 000,00 Машинист крана (крановщик) 60 Турция 90 000,00 Монтажник 500 Турция 81 925,00 Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности 200 Турция 81 925,00 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 100 Турция 81 925,00