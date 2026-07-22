В России за полгода зафиксировано 18 авиапроисшествий

Число авиапроисшествий выросло

Фото: Динар Фатыхов

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о безопасности полетов в гражданской авиации за первое полугодие 2026 года. В России за этот период зафиксировано 18 авиационных происшествий, из них 8 катастроф, в которых погибли 16 человек.

— Абсолютные показатели состояния безопасности полетов в первом полугодии 2026 года ухудшились: 23 авиапроисшествия, 10 катастроф, 19 погибших против 12 авиапроисшествий, 5 катастроф, 11 погибших в первом полугодии 2025 года, — сказано в отчете.

Напомним, ранее Росавиация ввела ограничения на высоту полетов гражданских самолетов.





Вадим Вахрушев