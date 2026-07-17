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Apple стала самой дорогой компанией в мире

18:18, 17.07.2026

Следом идут Nvidia и Alphabet

Apple стала самой дорогой компанией в мире
Фото: Laurenz Heymann на Unsplash

Американская корпорация Apple стала лидером среди публичных компаний по рыночной капитализации.

— Капитализация Apple составила $4,9 трлн, — указывают данные биржевых торгов.

В тройку крупнейших также вошли разработчик чипов Nvidia с показателем 4,83 триллиона и холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, — его капитализация оценивается в 4,19 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций обновил минимум за 3,5 года.

Вадим Вахрушев

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