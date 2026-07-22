АвтоВАЗ хочет продать 15 тыс. коммерческих авто в 2026 году

За пять месяцев 2026 года доля Lada в подсегменте компактных LCV уже достигла 96%

АвтоВАЗ намерен значительно укрепить свои позиции на рынке легких коммерческих автомобилей. В компании заявили о планах реализовать в 2026 году 15 тысяч таких машин, что обеспечит долю в 15% от общего объема сегмента LCV в России.

— Доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей постоянно растет с 2023 года: в 2025 году этот показатель составил 13,2%, — передает их сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Lada Azimut успешно прошел серию краш-тестов.

Вадим Вахрушев