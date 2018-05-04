Ханбиков Ринат Сагитович
Общая информация
Родился 14 апреля 1958 года.
Образование:
Казанский финансово-экономический институт ( специальность «экономист»)
Трудовая деятельность:
В 1981 — 1988 гг. — главный бухгалтер казанской передвижной механизированной колонны Минводхоза Татарии.
В 1988 — 1993 гг. — главный бухгалтер казанского птицесовхоза «Юдинский».
В 1993 — 1994 гг. — глава АО «Альтаир».
В 1995 г. — заместитель управляющего и финансовый директор ОАО «Чековый инвестиционный Фонд агропромышленного комплекса Республики Татарстан „Золотой Колос“.
В 1995 — 1998 гг. — директор фирмы — регистратор „Золотой колос“, член совета директоров ЧИФа „Золотой колос“.
С 1998 г. — генеральный директор ЗАО „Газпром межрегионгаз Казань“.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета от Менделеевского одномандатного избирательного округа №42.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г.Казань, ул. Подлужная, 19
- Телефон: (843) 235-07-00
- Email: reception@ihktgi.ru
- Сайт: www.ihktgi.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018