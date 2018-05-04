Список персон

Ханбиков Ринат Сагитович

Гос. ведомства, Промышленность
Ханбиков Ринат Сагитович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 14 апреля 1958 года.

Образование:

Казанский финансово-экономический институт ( специальность «экономист»)

Трудовая деятельность:

В 1981 — 1988 гг. — главный бухгалтер казанской передвижной механизированной колонны Минводхоза Татарии.
В 1988 — 1993 гг. — главный бухгалтер казанского птицесовхоза «Юдинский».
В 1993 — 1994 гг. — глава АО «Альтаир».
В 1995 г. — заместитель управляющего и финансовый директор ОАО «Чековый инвестиционный Фонд агропромышленного комплекса Республики Татарстан „Золотой Колос“.
В 1995 — 1998 гг. — директор фирмы — регистратор „Золотой колос“, член совета директоров ЧИФа „Золотой колос“.
С 1998 г. — генеральный директор ЗАО „Газпром межрегионгаз Казань“.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета от Менделеевского одномандатного избирательного округа №42.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г.Казань, ул. Подлужная, 19
  • Телефон: (843) 235-07-00
  • Email: reception@ihktgi.ru
  • Сайт: www.ihktgi.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам