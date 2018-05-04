Ханбиков Ринат Сагитович

Общая информация

Родился 14 апреля 1958 года.

Образование:

Казанский финансово-экономический институт ( специальность «экономист»)

Трудовая деятельность:



В 1981 — 1988 гг. — главный бухгалтер казанской передвижной механизированной колонны Минводхоза Татарии.

В 1988 — 1993 гг. — главный бухгалтер казанского птицесовхоза «Юдинский».

В 1993 — 1994 гг. — глава АО «Альтаир».

В 1995 г. — заместитель управляющего и финансовый директор ОАО «Чековый инвестиционный Фонд агропромышленного комплекса Республики Татарстан „Золотой Колос“.

В 1995 — 1998 гг. — директор фирмы — регистратор „Золотой колос“, член совета директоров ЧИФа „Золотой колос“.

С 1998 г. — генеральный директор ЗАО „Газпром межрегионгаз Казань“.

В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета от Менделеевского одномандатного избирательного округа №42.

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого.

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