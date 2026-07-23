Пять брендов одежды закрыли офлайн магазины в России, перейдя на интернет-площадки

Закрытия происходят на фоне общего замедления экспансии ретейла

Фото: Айдар Раманкулов

За последний год пять брендов одежды — российские Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, а также турецкая марка Mai Collection — закрыли свои магазины в России и полностью перешли на онлайн-продажи, рассказала руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай, чьи слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что такие закрытия происходят на фоне общего замедления экспансии ретейла, начавшегося с конца 2024 года. В настоящее время новые бренды практически не выходят на российский рынок, а существующие сокращают количество убыточных магазинов, сосредотачивая усилия на развитии флагманских точек и онлайн-каналах продаж.

Партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина подчеркнула изменения в экономике фешен-ретейла: рост расходов на аренду, персонал, логистику и закупки превышает рост спроса. В таких условиях содержание собственной розничной сети становится менее рентабельным, особенно для небольших и средних брендов. По ее словам, содержание офлайн-магазина теряет смысл, если он не выполняет конкретных задач — генерации продаж, повышения узнаваемости бренда или увеличения конверсии в онлайн-каналах.

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Никита Егоров