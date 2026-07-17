Бизнесу Казани предложат субсидии до 1 млн рублей на открытие пунктов сбора вторсырья

Город сможет компенсировать до 70% затрат на создание одного пункта приема вторсырья

В Казани запустят программу поддержки предпринимателей, которые будут создавать пункты сбора вторичного сырья. Малому и среднему бизнесу предоставят субсидии на обустройство таких объектов, на данный момент документ с постановлением находится на антикоррупционной экспертизе.

Город сможет компенсировать до 70% затрат на создание одного пункта приема вторсырья. Максимальный размер выплаты составит 1 млн рублей на объект. Один предприниматель сможет получить субсидию на создание до трех пунктов.

Средства можно будет направить на строительство и обустройство площадок, покупку оборудования — контейнеров, весов и систем учета, подключение к инженерным сетям, а также благоустройство территории.

Реальное время / realnoevremya.ru

Получателями субсидий смогут стать зарегистрированные в Казани субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр МСП. Их основным видом деятельности должен быть сбор и утилизация отходов. Также предпринимателям необходимо иметь право собственности или законное основание для использования земельного участка под пункт приема.

Затраты должны быть произведены с 1 января, а контроль за реализацией программы будет осуществлять Аппарат Исполнительного комитета Казани. Напомним, что центр города оказался самым неоснащенным контейнерами раздельного сбора отходов. По данным УК «ПЖКХ», в Вахитовском районе процент оснащенности составляет 69%, а в Приволжском — 71%. Подробнее о том, что об этом думают в городском исполкоме, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова