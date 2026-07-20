Восстановить склады WB после атаки обойдется в 35,8 млрд рублей

Ремонт будет стоить не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр

В результате атак беспилотников на склады Wildberries в Электростали (Подмосковье) и Котовске (Тамбовская область) 18 июля пострадали логистические мощности компании. Генеральный директор ГК «Мета» Максим Лещев сообщил, что на восстановление объектов потребуется от 20 до 35,8 миллиарда рублей (цитата по «Коммерсанту»).

По его словам, средняя стоимость восстановления утраченных в результате пожара складских объектов, принадлежащих Wildberries, в Московской и Тамбовской областях составит не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр, что приводит к общей стоимости восстановительных работ в 35,8 миллиарда рублей.

Другой эксперт в сфере недвижимости оценил убытки в 21,5 миллиарда рублей. Из-за атаки было выведено из строя 7% логистических мощностей компании. Общая сумма ущерба, по мнению специалистов, может превысить 100 миллиардов рублей.

Ранее Wildberries утвердил первый пакет компенсаций для селлеров из-за атаки БПЛА.

Никита Егоров