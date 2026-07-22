ВЭБ.РФ будет сопровождать инвестиционные проекты от 10 млрд рублей

Госкорпорация будет оказывать инвесторам информационно-консультационную поддержку

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет за ВЭБ.РФ новый статус. Теперь госкорпорация становится специализированной организацией по сопровождению инвестиционных проектов, сообщил представитель ВЭБ.РФ «Ведомостям».

— Компания будет оказывать им информационно-консультационную поддержку, обеспечивать их взаимодействие с властью и институтами развития, — сообщают «Ведомости».

Кроме того, госкорпорация включается в региональный инвестиционный стандарт. Это позволит ей участвовать в формировании инвестиционных деклараций субъектов России и входить в состав региональных инвестиционных комитетов. Сопровождение коснется проектов объемом от 10 млрд рублей.

— В ходе пилотной работы корпорация уже подписала дорожные карты и начала проводить консультации по новым инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций более 200 млрд рублей, — также передают «Ведомости».

Зампредседателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов отметил, что система InvestRussia расширяется, предусматривая стимулы как для частной, так и для публичной стороны. Первый пул из 20 готовых инвестиционных инициатив уже в работе.

Ранее банки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали вводить комиссии за прием наличных рублей.

Вадим Вахрушев