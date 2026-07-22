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Основательница Wildberries сообщила о пострадавших при атаках на логистические центры

08:24, 22.07.2026

Последствия ЧП устраняют

Основательница Wildberries сообщила о пострадавших при атаках на логистические центры
Фото: Михаил Захаров

В результате ночных атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, согласно предварительным данным, есть пострадавшие. Основательница компании Татьяна Ким сообщила об этом в своем телеграм-канале и отметила, что в данный момент совместно с профильными службами ведется работа по ликвидации последствий инцидента.

— Этой ночью наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске подверглись нападению. Мы работаем вместе с соответствующими службами над устранением последствий, — написала она.

Ранее сообщалось, что пожар на объекте Wildberries в Электростали ликвидирован.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг использование складов Wildberries под товары для ВС РФ.

Никита Егоров

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