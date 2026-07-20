ФАС выявила 12,7 тыс. нарушителей квот закупок у малого бизнеса

По сравнению с 2023 годом количество снизилось на 36,2%

ФАС завершила ежегодный мониторинг соблюдения заказчиками 25-процентного объема закупок у субъектов МСП. Работа по проверке достижения заказчиками требуемого объема ведется с 2023 года при помощи ЕИС. В результате проверок служба выявила 12 743 заказчика, которые не достигли требуемого объема закупок. По сравнению с 2023 годом количество снизилось на 36,2% (19 982).

— Выявлен 3 091 факт нарушения сроков размещения отчетов в ЕИС. По сравнению с 2023 годом нарушений стало меньше на 51,2% (6 333), — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении группы «Русал».

Никита Егоров