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Экономика

Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшим сокращением числа компаний

15:58, 19.07.2026

На фоне закрытия 3,3 тыс. компаний в республике было зарегистрировано лишь 1,9 тыс. новых

Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшим сокращением числа компаний
Фото: Динар Фатыхов

Республика Татарстан потеряла 1,5 тыс. коммерческих предприятий в первом полугодии 2026 года, заняв девятое место среди российских регионов по абсолютному сокращению корпоративного сектора. На фоне закрытия 3,3 тыс. компаний было зарегистрировано лишь 1,9 тыс. новых.

Согласно исследованию FinExpertiza на основе данных ФНС, падение регистраций стало рекордным с 2010 года — число открытий сократилось почти на четверть к прошлому году. Отрицательный баланс составил 1,4 тыс. юрлиц.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В первой половине 2026 года в России число ликвидаций превысило количество открытий на 44%. В Москве закрылось 27,7 тыс. предприятий при 20,3 тыс. новых регистрациях (чистая убыль — 7,4 тыс.). В Московской области бизнес-сокращение составило 3,5 тыс. (закрыто 7,6 тыс., открыто 4,2 тыс.), в Санкт-Петербурге — 2,6 тыс. (6,9 тыс. против 4,3 тыс.).

Существенная убыль также зафиксирована в Свердловской (минус 2,2 тыс.) и Новосибирской областях (минус 1,9 тыс.).

Напомним, в марте исследователи предупреждали, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по росту коммерческих расходов бизнеса.

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаБизнес Татарстан

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