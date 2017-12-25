ООО АК БАРС Девелопмент
Общая информация
Девелоперская компания ООО «АК БАРС Девелопмент» была основана в 2004 году. Специализируется на строительстве и управлении проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. На сегодняшний день компания реализует проекты в городах республики и России.
Основные акционеры: Техномарт Холдингз ЛТД (60%), Болвеност Маркетинг Инк (23%), Клемарент Глобал ЛДТ (17%).
Руководитель — Шагитов Марат Фаатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная,1
- Телефон: (843) 513-09-48
- Email: info@abdev.ru
- Сайт: www.akbars-development.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017