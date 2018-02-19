Квоты на мигрантов помогут Татарстану построить «Аммоний-2» и завод китайских палочек

Иностранных специалистов на наших предприятиях с годами становится все меньше

Фото: Роман Хасаев

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», квоты на мигрантов для Татарстана неумолимо сокращаются: все меньше предприятий могут привозить иностранных специалистов. Связано это и с общефедеральной политикой Минтруда РФ, и с сокращением в Татарстане строительства крупных объектов, и с тем, что компаниями ежегодно выбирается лишь 60% квот. Мы узнали также, что турки из «Гемонта» не хотят уходить из Татарстана и нащупывают почву для строительства металлургического комплекса в «Алабуге» или автограде, «Китай-город» плотно окопался в Менделеевске благодаря «Татнефти», а одна из татарстанских предпринимательниц завозит в Мамадыш китайцев для производства палочек для еды.

Квоты на мигрантов для РТ сокращаются

В 2018 году 25 предприятий Татарстана получили от федерального Министерства труда квоты на привлечение по трудовым визам иностранных специалистов — на 13 компаний меньше, чем в 2017 году. Снизилась и сама квота: разрешение было получено на привлечение лишь 3 464 специалистов из-за рубежа, что на 633 человека меньше, чем в прошлом году (тогда привлекли 4 097 человек). Отметим, что тенденция сокращения квот для иностранной рабочей силы налицо: в 2016 году она составляла в Татарстане 6 574 человека. Для сравнения, в кризисный 2009 год власти РТ принимали меры по сокращению квот на въезд в регион трудовых мигрантов в качестве меры по сокращению внутренней безработицы — до 30 тыс. человек. Таким образом, почти за 10 лет квота сократилась почти в 10 раз.

Тенденция эта общероссийская, и она вызвана политикой Минтруда РФ. К 2016 году Россия уже смогла урезать квоты на иностранную рабочую силу более чем в два раза: в 2013 году речь шла о 410 126 работниках, в 2014-м — о 357 894, в 2015-м — о 275 856, в 2016-м — о 213 929 сотрудниках из-за границы. В 2017 году квота составила уже 177 тыс. человек, а в 2018-м Минтруда срезало ее еще на 20%, до 140,4 тыс.

Интересно, что Татарстан в 2017 году даже не выбрал свою квоту: в прошлом году региону выделили квоту не в 4 097 человек, а в 5 131. В 2018 году ее сократили до отметки 3 464 (которую тоже могут не выбрать полностью). В декабре прошлого года Минтруда РТ так прокомментировало ситуацию газете «Реальное время»: объемы установленных квот в республике снижаются несколько лет подряд и происходит это в связи с тем, что «сокращается строительство спортивных объектов, объектов инфраструктуры, вакансии, ранее предоставляемые иностранцам, занимают граждане республики, происходит переориентация предприятий». К примеру, в 2015 году квота РТ была утверждена на привлечение 10,3 тыс. человек, в 2016-м — 6,2 тыс., в 2017-м — 5,1 тыс. человек, в 2018-м — 3,4 тыс. человек. В Минтруда РТ подтверждают и факт неполной востребованности квот: по данным ведомства, ежегодная выбранная квота работодателями (фактическое использование иностранных работников) составляет лишь 60%. В результате в том же 2017 году первоначально утвержденная квота в объеме 4 097 разрешений корректировалась 8 раз. В Минтруда предупредили, что первоначальная квота на 2018 год, установленная в объеме 3 464 разрешения на работу, также будет изменяться.

Самую крупную квоту на привлечение иностранцев вновь получила компания «Гемонт», ранее известная как подрядчик строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Фото Максима Платонова



Турки из «Гемонта» нащупывают почву для строительства металлургического комплекса

Подавляющая часть квоты — 3 368 иностранных специалистов — придется в 2018 году на пять компаний (из них три турецких и одна китайская). Всего Татарстан привлечет в 2018 году 2 731 турецкого специалиста, из них 2 695 придется на три предприятия — ООО «Гемонт», ООО «Альмис» и «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети». Китайцев в Татарстан приедет 686 человек: 635 специалистов привлечет «Китайская национальная химико-инженерная корпорация», 38 — ООО ТК «Артсити».

Самую крупную квоту на привлечение иностранцев вновь получила компания «Гемонт» (основана в 1991 году, штат — 10 тыс. сотрудников), ранее известная как подрядчик строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Напомним, комплекс глубокой переработки должен стать первым в РФ и крупнейшим в мире производством на основе технологии VCC, а глубина переработки нефти на «ТАИФ-НК» должна вырасти до 98%. Это позволит перерабатывать нефтяные остатки в дизельное топливо стандарта Евро-5 и прямогонный бензин, и, помимо них, получать бутановую и пропановую фракции и нафту, в которых нуждаются нефтехимические компании. Объем производства составит порядка 4 млн тонн в год.

Однако в прошлом году турецкая компания объявила о новых планах, позволяющих ей задержаться в Татарстане: в июне 2017 года на встрече с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым турки заявили о намерении реализовать в РТ проект металлургического комплекса. На первом этапе инвестиции в него должны составить $150—200 млн, всего планируется вложить $450 млн. Гендиректор ООО «Гемонт» Акташ Мухиттин заявил, что компания еще не выбрала площадку для реализации проекта. В первую очередь турки рассматривают ОЭЗ «Алабуга», но необходимую инфраструктуру видят и в Набережных Челнах. По словам Мухиттина, в Турции его компания уже построила 20 подобных металлургических комплексов. Вроде бы, необходимую поддержку проекту обещал президент РТ Рустам Минниханов.

Но что интересно, турки о своих планах по строительству металлургического комплекса заявили еще весной прошлого года, причем в партнерстве с «ЕвроГрупп» Алексея Миронова, с которым мэрия Челнов как раз в то время начала активные «военные действия», больно ударившие по бизнесу Миронова. Между прочим, до бизнес-войны между «мироновскими» и «магдеевскими» проект металлургического комплекса по выпуску листового проката стоимостью $150 млн представляли лично Ильдару Халикову (близким к которому считают Алексея Миронова), всего за пару недель до того, как Халиков покинул пост премьер-министра РТ. Судя по всему, после потери влияния «мироновских» в автограде, проект турок попытался перехватить Наиль Магдеев. Впрочем, с тех пор о практических шагах по его реализации пока ничего неизвестно.

Будет ли «Гемонт» начинать строительство комплекса в этом году или нет, его квота та же, что и в 2017-м 2 500 человек по 16 специальностям со средней зарплатой в 77,7 тыс. рублей. Самая высокооплачиваемая специальность в «Гемонте» — крановщик, которому турецкая компания готова платить 90 тыс. рублей в месяц. Больше всего компания привлечет в 2018 году из родной страны монтажников (700 человек) и бетонщиков (250 человек).

Второй крупнейший «иностранец» в Татарстане, выбивший для себя соответствующие квоты — филиал АООО «Китайская национальная химико-инженерная корпорация» (CNCEC). Фото prav.tatarstan.ru (со встречи Рустама Минниханова с руководством CNCEC, 2014 г.)

«Китай-город» на строительстве «Аммония-2»

Второй крупнейший «иностранец» в Татарстане, выбивший для себя соответствующие квоты — филиал АООО «Китайская национальная химико-инженерная корпорация» (CNCEC). Его «ассортимент специальностей» самый большой среди компаний — 40 позиций: от электрогазосварщика и маляра до переводчика, повара, бухгалтера, геодезиста, врача и менеджеров. Короче говоря, китайская компания будет представлять собой «Китай-город в миниатюре». Что любопытно, здесь не только размер зарплаты заметно ниже, чем в «Гемонте», но и разброс ее не так велик (точнее, его почти нет) — вот что значит выучка коммунистической плановой экономики: большинству из 635 китайцев будут платить либо 21 тыс., либо 23 тыс., либо 35 тыс. рублей. В среднем — 23,9 тыс. рублей. Таким образом, размер средней зарплаты турок в «Гемонте» более чем в два раза превышал среднюю зарплату по Татарстану, в «Китайской корпорации» же, напротив, платят на 8 тыс. рублей меньше (при средней зарплате РТ 32 тыс. рублей по итогам 2017 года).

Спрашивается, зачем же китайцам приглашать больше сотни своих соотечественников в Менделеевск, где они уже построили завод минеральных удобрений «Аммоний», который был введен в эксплуатацию лично президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2016 года (производство к этому времени действовало уже полгода)? Напомним, стартовал проект «Аммоний» еще в 2010 году, когда было подписано соглашение с консорциумом японских Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation и «Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорацией» (CNCEC): иностранные подрядчики выполнили за 6 лет работ на $1,05 млрд, отечественные — на $325 млн. «Аммоний» может выпускать 717,5 тыс. тонн аммиака в год или 487,3 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола, и 717,5 тысяч тонн гранулированного карбамида. Общая стоимость проекта составила $1,4 млрд.

Однако «Китай-город» в Менделеевске, похоже, всерьез и надолго: в том же 2016 году был подписан меморандум о строительстве второго комплекса «Аммоний» по производству аммиака/метанола. Меморандум о взаимопонимании был подписан между АО «Аммоний», Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation. Пока информации о протоколе о предварительных работах и подписании контракта еще не было, но, судя по привлечению сотен специалистов из Поднебесной, проект стартовал. Изначально в проекте «Аммоний-2» также упоминалось участие все той же «Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорации». Инвестором проекта собиралась стать «Татнефть», сам завод планировали построить в непосредственной близости от вышедшего на проектную мощность комплекса «Аммоний».

«Турецкий квартал» в автограде должен освоить 2 миллиарда рублей до конца года

ООО «Альмис» — татарстанская компания, выбравшая третью по величине квоту на иностранную силу. В 2018 году она планирует привезти из Турции 100 строителей и заплатить им в среднем 29 тыс. рублей. Если республиканская штаб-квартира «Гемонта» — Нижнекамск (пока турки не решили строить металлургический комплекс в «Алабуге» или автограде), а китайской CNCEC — Менделеевск, то «Альмис» неплохо «сидит» в Набережных Челнах. Его детище — это ЖК «Sunrise Сity», на стройке которого еще в 2014 году предполагалось задействовать порядка 1 тыс. человек (столько готовы были вывести на стройплощадку турки) и основным подрядчиком которого сразу стало ООО «Альмис» (основано в 2000 году в Краснодарском крае).

«Альмис» неплохо «сидит» в Набережных Челнах. Его детище — это ЖК «Sunrise Сity». Фото Сергея Афанасьева

Это совместное предприятие, в его названии даже заложен факт альянса Москвы и Стамбула (предполагается, что там работают турецкие и российские специалисты в соотношении 60/40). Первые шаги «Альмис» делал на юге России, став генподрядчиком группы компаний ПИК в Новороссийске. Несмотря на временное охлаждение отношений между Россией и Турцией, очевидно повлиявшее и на «альянс Москвы и Стамбула» в строительной отрасли, «Альмис» пережил этот «ледниковый период» и летом 2017 года открыл двери ЖК «Санрайз Сити» для президента РТ Рустама Минниханова. Главе Татарстана показали торгово-жилищный многофункциональный комплекс площадью 140 тыс. кв. м, где в итоге должны разместиться четыре многоэтажных дома на 110 тыс. кв. м жилья, два офисных здания на 30 тыс. кв. м, два ТЦ, один развлекательный центр, плюс парковка на 1300 мест. Всего проект должен был потребовать инвестиций в 7 млрд рублей, рассказал нам еще в 2016 году руководитель ООО «Санрайз Капитал» Кемаль Эврен Демирчи. Визит Минниханова должен был, по-видимому, в том числе и прорекламировать проект. К тому моменту заполняемость ТЦ держалась на уровне 80%, новые магазины за год так и не пришли. Общая площадь ТЦ составляла 35 тыс. кв. м, из них арендопригодная — 23 тыс. кв. м. Кинотеатр на тот момент все еще строился (оператор был выбран — «Мадагаскар»). Квартир за год продали лишь 30—40%.

Сегодня идет второй этап строительства, вложения в который должны составить более 2 млрд рублей. Окончание строительства планируется на IV квартал 2018 года. Напомним, что за «Санрайз Капитал» стоит турецкий холдинг Hayat, так что соотечественники «Хайята» из «Альмис» будут гостить в Набережных Челнах как минимум до конца года. Работе «Альмиса» не помешал и пожар в сентябре прошлого года на площади в 60 кв. м. К счастью, его потушили уже через 20 минут, и подрядчик ООО «Альмис» вернулся на стройку.

Еще сотня турок-строителей

Еще одна турецкая компания, «прописавшаяся» в Татарстане — ОП «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» (или ОП «Энка Иншаат Ве Санайи А.Ш.»).

О разбросе проектов и масштабах международной деятельности «Энка» говорят полученные компанией в 2017 году контракты на многофункциональный медицинский центр в Геленджике (под патронажем «Роснефти»), четыре новых жилых комплекса посольств США в Парагвае, Мексике, Кении и Греции, проекты, относящиеся к нефтяному месторождению «Тенгиз» в Казахстане, электростанции комбинированного цикла в Самаве и Ди-Каре в Ираке мощностью 750 МВт каждая и, наконец, каскадной ГЭС «Намахвани» в Грузии, которая будет разработана и построена «Энка» и норвежской группой «Клин Энерджи».

ОП «Энка Иншаат Ве Санайи А.Ш.» для строительства БЦ в 2018 году привезет из Турции 95 своих соотечественников по 38 специальностям (все — строительные) со средней зарплатой 25 тыс. рублей.

Татарстанская предпринимательница завезет в Мамадыш китайцев для производства палочек

Наконец, топ-5 компаний, получивших самую большую квоту на иностранных специалистов, закрывает ООО «ТК «Артсити» (не имеет отношения к проекту «Унистроя» ЖК «Арт Сити») — из Поднебесной в Татарстан приедут 38 мигрантов за зарплатой в 35,5 тыс. рублей. Компания, судя по еще оставшимся следам вакансий в интернете, будет располагаться в Катмыше (Мамадышский район), и еще в январе этого года она искала местных работников с «опытом работы по производству китайских палочек». Судя по всему, в ближайшее время в РТ откроется это самое производство одноразовых палочек для еды («для производства китайского национального прибора для трапезы требуется несколько дней и несколько пар рабочих рук»), очевидно, для ресторанов китайской кухни, которые в основном расположены в Казани и Набережных Челнах. Для производства палочек китайские предприниматели ранее обыкновенно привозили дорогое оборудование из Китая, но приглашали на работу местных (как это было, например, 8 лет назад в Амурской области). Само ООО «ТК «Артсити» расположено в Казани и на 100% принадлежит некой Алие Хамитовой. Привезет компания из Китая «заточника деревообрабатывающего инструмента», «оператора сушильных установок», «станочника деревообрабатывающих станков» и проч.

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» пригласил 12 спортсменов-инструкторов из разных стран. Фото Романа Кручинина / dinamo-kazan.com

«ЭССЕН» обеспечивает траты клуба «Динамо-Казань» на инструкторов из Бразилии и США

В Татарстан в 2018 году приедут не только строители и производители китайских палочек. Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» пригласил 12 спортсменов-инструкторов из разных стран (Бразилии, Болгарии, Чехии, Италии, Нидерландов, Сербии, США), каждому из них клуб готов платить по 100 тыс. рублей в месяц. Клуб — пятикратный чемпион РФ, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира-2014. 1,2 млн рублей, возможно, придется выложить сети «Эссен», генеральному спонсору волейбольного клуба. Тем более что владелец «Эссен» Леонид Барышев является его президентом. Сезон 2015/16 был для клуба не очень удачным, состав команды пришлось перетасовать, на что тоже потребовались деньги. В 2017 году клуб уже выбрал квоту на 13 иностранных специалистов.

Мужской волейбольный клуб «Зенит», приглашавший в прошлом году восемь тренеров, в 2018 году не снизил планку, собираясь, по-видимому, продлить прошлогодние контракты: с двумя тренерами (из Италии, платят по 60 тыс. рублей каждому ежемесячно) и шестью спортсменами-инструкторами (из Болгарии, Кубы и США, каждому ежемесячно клуб платит по 100 тыс. рублей). Почти 1 млн рублей клуб, скорее всего, выделит из 1,1 млрд рублей. На такую сумму татарстанская «дочка» «Газпрома» в декабре прошлого года обещала проспонсировать клуб «Зенит-Казань» в 2018 году. К слову, в 2016 году «Газпром», как основной спонсор команды, потратил на «Зенит» 1 млрд рублей.

«Кафе-ресторан ПИКАССО», принадлежащее Рафаэлю Карамову, носит статус «сербского ресторана» — неудивительно поэтому решение о квоте на семь иностранцев из Сербии и Черногории (из них — пять поваров и два официанта): поварам ежемесячно платят по 26 тыс. рублей, официантам — по 20 тыс. рублей. Еще один сербский ресторан — «Хэмингуэй» — в 2018 году пригласит двух поваров из Сербии и Черногории (за 20 тыс. рублей). Любопытно также, что «Бахетле» в 2018 году собирается пригласить повара из Китая.

Однако самые высокие зарплаты иностранцев — не у строителей или поваров, а у преподавателей английского языка. Так, ООО «Премиум Инглиш» ( владелец — британец Стив Мотт) для своего центра изучения английского языка в 2018 году пригласит четырех преподавателей из Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и Южной Африки, каждому из которых оно готово ежемесячно выплачивать по 116,7 тыс. рублей.

Перечень профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2018 год

№ п/п Наименование работодателя, заказчика работ (услуг) Наменование профессии (специальности, должности), по которой планируется привлечение иностранных работников Численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел. Общая численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел. Страна 1 ООО ГЕМОНТ Монтажник 700 2500 ТУРЦИЯ Бетонщик 250 70.000 Арматурщик 200 70.000 Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности 200 81.925 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 200 81.925 Монтажник технологических трубопроводов 200 82.500 Подсобный рабочий 200 60.000 Электросварщик ручной сварки 200 81.925