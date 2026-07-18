Эстонским грузовикам запретят ввоз товаров в Россию
Ранее аналогичные ограничения ввели для грузовиков из Молдавии и Польши
Правительство РФ ввело ограничения на грузовые перевозки по территории России для автомобильного транспорта из Эстонии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале кабмина.
— Запрет на грузовые перевозки по территории РФ в том числе для стран ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Вместе с ним был сформирован и перечень товаров, на которые он не распространяется, — сказано в документе.
В перечень разрешенных товаров входит: мясо, рыба, молочные продукты, овощи, зерно, алкоголь, удобрения, фармацевтика и другие позиции. Позже правительство исключило из этого списка грузовики из Молдавии и Польши, а теперь к ним добавилась и Эстония.
Ограничения не касаются товаров, следующих транзитом в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.
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