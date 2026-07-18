Эстонским грузовикам запретят ввоз товаров в Россию

Ранее аналогичные ограничения ввели для грузовиков из Молдавии и Польши

Фото: Динар Фатыхов

Правительство РФ ввело ограничения на грузовые перевозки по территории России для автомобильного транспорта из Эстонии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале кабмина.

— Запрет на грузовые перевозки по территории РФ в том числе для стран ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Вместе с ним был сформирован и перечень товаров, на которые он не распространяется, — сказано в документе.

В перечень разрешенных товаров входит: мясо, рыба, молочные продукты, овощи, зерно, алкоголь, удобрения, фармацевтика и другие позиции. Позже правительство исключило из этого списка грузовики из Молдавии и Польши, а теперь к ним добавилась и Эстония.

Ограничения не касаются товаров, следующих транзитом в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.

Ранее сообщалось, что грузооборот автотранспорта в Татарстане снизился на 9,3%.

Вадим Вахрушев