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Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых фруктов от пяти экспортеров из Турции

14:09, 17.07.2026

Решение было принято из-за систематического выявления в поставках из Турции карантинных объектов

Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых фруктов от пяти экспортеров из Турции
Фото: Артем Дергунов

Россельхознадзор с 18 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров. Об этом сообщили в ведомстве.

Решение было принято из-за систематического выявления в поставках из Турции карантинных объектов, представляющих угрозу для стран Евразийского экономического союза.

— Временные ограничения введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», — сказано в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран. Ведомство напомнило, что с 22 мая 2026 года в России действует временный запрет на ввоз срезанных цветов, местом происхождения и отправления которых является Армения.

Наталья Жирнова

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