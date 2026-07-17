Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых фруктов от пяти экспортеров из Турции

Решение было принято из-за систематического выявления в поставках из Турции карантинных объектов

Фото: Артем Дергунов

Россельхознадзор с 18 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров. Об этом сообщили в ведомстве.

Решение было принято из-за систематического выявления в поставках из Турции карантинных объектов, представляющих угрозу для стран Евразийского экономического союза.

— Временные ограничения введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», — сказано в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран. Ведомство напомнило, что с 22 мая 2026 года в России действует временный запрет на ввоз срезанных цветов, местом происхождения и отправления которых является Армения.

Наталья Жирнова