Акции российских золотодобытчиков выросли до 10%
Это произошло на фоне роста цен на золото
Акции крупнейших российских золотодобытчиков показали уверенный рост на Московской бирже в ходе торговой сессии. Причиной стало подорожание золота на мировых площадках.
— По данным на 15:36 мск, акции «Полюса» росли на 10,66%, до 1 287,2 рубля за бумагу, «Селигдара» — на 8,16%, до 34,34 рубля за бумагу, — передает данные ТАСС.
К 15:46 мск темпы немного замедлились: «Полюс» торговался на уровне 1 278 рублей (+9,87%), «Селигдар» — 34,26 рубля (+7,91%), ЮГК — 60,38 копейки (+0,58%).
В то же время августовский фьючерс на золото на бирже Comex подорожал на 1,37%, до $4 132,1 за тройскую унцию.
Ранее золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».