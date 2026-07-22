Акции российских золотодобытчиков выросли до 10%

Это произошло на фоне роста цен на золото

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Акции крупнейших российских золотодобытчиков показали уверенный рост на Московской бирже в ходе торговой сессии. Причиной стало подорожание золота на мировых площадках.

— По данным на 15:36 мск, акции «Полюса» росли на 10,66%, до 1 287,2 рубля за бумагу, «Селигдара» — на 8,16%, до 34,34 рубля за бумагу, — передает данные ТАСС.



К 15:46 мск темпы немного замедлились: «Полюс» торговался на уровне 1 278 рублей (+9,87%), «Селигдар» — 34,26 рубля (+7,91%), ЮГК — 60,38 копейки (+0,58%).

В то же время августовский фьючерс на золото на бирже Comex подорожал на 1,37%, до $4 132,1 за тройскую унцию.

Ранее золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года

Вадим Вахрушев