Новости бизнеса

21:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Экспорт пшеницы из России в июле упадет до минимума с 2017 года

19:51, 20.07.2026

Основная причина — ограничение навигации через Керченский пролив

Экспорт пшеницы из России в июле упадет до минимума с 2017 года
Фото: Динар Фатыхов

Аналитический центр «СовЭкон» пересмотрел прогноз по вывозу российской пшеницы в сторону понижения. Ожидается, что в июле 2026 года за рубеж будет отгружено всего 1,5 млн тонн зерна, тогда как ранее оценка составляла 2 млн тонн.

«Если прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн т пшеницы», — цитирует компанию «Интерфакс».

Главной причиной снижения экспорта стали ограничения судоходства через Керченский пролив. Кроме того, давление на рынок оказывает слабый спрос со стороны ключевых покупателей — Египта и Турции.

В июле прошлого года объем поставок достиг 2,1 млн тонн, а средний показатель за последние пять лет превышает 3 млн тонн.

Ранее Россельхознадзор с 18 июля ввел временные ограничения на ввоз косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесТранспорт

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть454.7
  • Нижнекамскнефтехим41.85
  • Казаньоргсинтез46.6
  • КАМАЗ49
  • Нижнекамскшина31.65
  • Таттелеком0.525