Экспорт пшеницы из России в июле упадет до минимума с 2017 года

Основная причина — ограничение навигации через Керченский пролив

Фото: Динар Фатыхов

Аналитический центр «СовЭкон» пересмотрел прогноз по вывозу российской пшеницы в сторону понижения. Ожидается, что в июле 2026 года за рубеж будет отгружено всего 1,5 млн тонн зерна, тогда как ранее оценка составляла 2 млн тонн.

«Если прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн т пшеницы», — цитирует компанию «Интерфакс».

Главной причиной снижения экспорта стали ограничения судоходства через Керченский пролив. Кроме того, давление на рынок оказывает слабый спрос со стороны ключевых покупателей — Египта и Турции.

В июле прошлого года объем поставок достиг 2,1 млн тонн, а средний показатель за последние пять лет превышает 3 млн тонн.

Ранее Россельхознадзор с 18 июля ввел временные ограничения на ввоз косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров.



Вадим Вахрушев