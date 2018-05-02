Комаров Фоат Фагимович

Общая информация

Советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в г. Альметьевск Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности «механик» (1984 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003 г.).

Трудовая деятельность:

1984 — 1990 гг. — инструктор, первый секретарь Альметьевского горкома ВЛКСМ.

1990 — 1991 гг. — заместитель начальника СМУ Альметьевского многоотраслевого акционерного общества, г. Альметьевск.

1991 — 1993 гг. — заместитель директора строительного малого предприятия-91, г. Альметьевск.

1993 — 1996 гг. — директор ТОО строительного малого предприятия-2000, г. Альметьевск.

1996 — 1999 гг. — председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000», г. Альметьевск.

1999 — 2000 гг. — и.о. главы администрации Альметьевского района и г. Альметьевска РТ.

В 1999 г. — заместитель главы администрации Альметьевского района и г. Альметьевска РТ.

1999 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2000 — 2001 гг. — глава администрации Альметьевского района и г. Альметьевска — председатель Альметьевского объединенного Совета народных депутатов РТ.

2001 — 2007 гг. — председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000», г. Альметьевск.

2004 — 2007 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от РТ.

C 2011 г. — советник генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Награжден почетной грамотой РТ (2002 г.), медалями «В память 1000-летия Казани»(2005 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2007 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2010 г.).

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