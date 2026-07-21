Пожар на объекте Wildberries в Электростали ликвидирован
Специалисты приступают к оценке ущерба
Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в подмосковной Электростали, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— В настоящее время наша команда приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта, — рассказала компания.
Ранее Wildberries начал выдавать компенсации семьям погибших и пострадавшим при атаках на логистические центры в Котовске и Электростали.
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