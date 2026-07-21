Пожар на объекте Wildberries в Электростали ликвидирован

Специалисты приступают к оценке ущерба

Фото: Максим Платонов

Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в подмосковной Электростали, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В настоящее время наша команда приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта, — рассказала компания.

Ранее Wildberries начал выдавать компенсации семьям погибших и пострадавшим при атаках на логистические центры в Котовске и Электростали.



Вадим Вахрушев