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Пожар на объекте Wildberries в Электростали ликвидирован

21:27, 21.07.2026

Специалисты приступают к оценке ущерба

Пожар на объекте Wildberries в Электростали ликвидирован
Фото: Максим Платонов

Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в подмосковной Электростали, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В настоящее время наша команда приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта, — рассказала компания.

Ранее Wildberries начал выдавать компенсации семьям погибших и пострадавшим при атаках на логистические центры в Котовске и Электростали.

Вадим Вахрушев

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