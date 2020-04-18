События недели: «Зулейха» открывает ящик Пандоры, малый бизнес на самоизоляции и «Наш двор» нон-стоп

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

Главной темой новостей в Татарстане и России по-прежнему остается пандемия коронавируса. В то же время неожиданно бурную реакцию зрителей вызвала премьера сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия 1». Писательница Гузель Яхина получила «благодаря» ей очередную порцию хейта за свою книгу. Тем временем Татарстан выгодно отличился на фоне регионов, где зафиксирована вспышка COVID-19, а самозанятым в РТ разрешили выходить на улицу в целях закупки сырья или доставки продукции. Подробнее — в обзоре «Реального времени» .

Критика «Зулейхи»

На этой неделе телеканал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузель Яхиной. Споры вокруг картины приобрели федеральный размах. Началось с претензий к изображению татарского народа — так, «бабушка татарского национализма» писательница Фаузия Байрамова назвала экранизацию «грязным фильмом» и унижением всей нации.



Чуть позже в обсуждение вступили историки, которых возмутило несоответствие некоторых деталей реалиям описываемого времени. Например, свое недовольство высказал глава отдела научной реконструкции Нацмузея РТ Владислав Хабаров, который был консультантом съемочной группы.



Отдельно пришлось выступить муфтию Татарстана Камилю Самигуллину. Глава Духовного управления мусульман РТ прокомментировал интимную сцену, заверив верующих, что откровенный эпизод снимался не в мечети.

Споры вокруг картины приобрели федеральный размах. Кадр из фильма предоставлен телеканалом «Россия 1»

И, наконец, представители партии «Коммунисты России» потребовали прекратить показ «Зулейхи» как фильма, «дискредитирующего советскую власть».



«Реальное время» собрало реакции экспертов на ленту Егора Анашкина. Свою колонку с претензиями к телеканалу «Россия» и авторам картины написала для нас и телекритик Ирина Петровская. Она отдельно остановилась на культуре показа сериалов в нашей стране и насыщенности фильма штампами.



Как вести бизнес в условиях самоизоляции

В Татарстане нескольким категориям самозанятых разрешили выйти из карантина. Получить соответствующий пропуск граждане смогут при условии реального ведения предпринимательской деятельности. При этом передвигаться по городу можно только для нужд своего дела: для курьерской доставки, чтобы добраться до места производства, произвести закупку материалов и сырья, а также для оказания услуг такси.



Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым провели онлайн-встречу с предпринимателями республики. На ней прозвучал ряд предложений для бизнеса. Так, транспортные компании попросили о снижении платы по системе «Платон». Также бизнесу требуется скорейший переход на цифровое правосудие, чтобы иметь возможность участвовать в судебных процессах удаленно. Торговые центры тоже ждут поддержки, сейчас они не попадают в категорию бизнеса, освобожденного от начисления пеней по налогам и банкротства.



Чаще всего татарстанцы несут в ломбарды золото. Фото: sgqconsulting.ru

Между тем, как выяснило «Реальное время», в Татарстане продолжают работать ломбарды. Дела у них на фоне кризиса идут лучше, чем у многих. Владельцы фиксируют наплыв клиентов, с начала апреля их количество выросло приблизительно на 30%. Чаще всего татарстанцы несут в ломбарды золото. Пользуясь повышенным спросом, собственники комиссионных магазинов подняли цены на него почти на 40%. Эксперты предупреждают, что под видом ломбардов могут работать и нелегальные кредиторы.



Статистика преступности в Татарстане

В Татарстане наблюдается спад по нескольким видам преступлений. Так, количество разбоев снизилось на 47%. В то же время почти на 80% выросло количество мошенничеств. Кроме того, зарегистрирован рост фактов незаконного сбыта наркотиков.

В начале недели сообщалось о 3,3 тысячи случаев нарушения режима самоизоляции. За две недели карантинного режима сотрудники полиции проверили свыше 743,3 тысячи граждан и более 685,3 тысячи транспортных средств.



К концу недели число зафиксированных нарушений достигло 5,6 тысячи. Было проверено 937 тысяч граждан, перемещающихся по дорогам республики, более 868 тысяч автомобилей, составлено около 400 административных протоколов по ст. 20.6 КоАП.



Рустам Минниханов доложил о готовности 26 лечебных учреждений, достаточном количестве аппаратов ИВЛ и 10 лабораториях, проводящих тесты на коронавирус. Фото: пресс-служба президента РТ

Совещание с Путиным

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ходу строительства и перепрофилирования медучреждений для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионах. В ходе него губернаторы выступили с докладом о ситуации с COVID-19 в регионах.

Глава государства отчитал губернаторов Забайкалья, Иркутской и Владимирской областей, а также глав Удмуртии и Башкирии за недостаточную активность в противостоянии пандемии. Татарстан на этом фоне выглядит неплохо. Рустам Минниханов доложил о готовности 26 лечебных учреждений, достаточном количестве аппаратов ИВЛ и 10 лабораториях, проводящих тесты на коронавирус.



ЦБ обещает снизить ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что на следующей неделе совет директоров регулятора будет обсуждать снижение ключевой ставки. Председатель ЦБ рассказала также, что 10 банков уже заключили соглашения по программе льготного рефинансирования кредитов МСП под 4%. Беспроцентных «зарплатных» кредитов выдано на 1,1 млрд рублей — в 10 раз больше, чем неделю назад.

Чаще всего российские банки одобряют кредитные каникулы по ипотеке. Здесь доля одобренных заявок составляет 80%. По потребительским кредитам и кредитным картам этот показатель составляет около 50%, а вот по автокредитам — лишь 7,4%.

В республиканской ДЮСШ по конному спорту прошли обыски: Следственный комитет расследует дело о фиктивной смерти пони по кличке Анапа. Фото yandex.ru

Дело о «мертвом» пони

В республиканской ДЮСШ по конному спорту прошли обыски: Следственный комитет расследует дело о фиктивной смерти пони по кличке Анапа. Предполагается, что животное было списано и продано жителю Марий Эл за 10 тысяч рублей. Следственные действия проводились и дома у директора спортшколы — Айгуль Насыбуллиной.

«Реальное время» выяснило, что родители воспитанников спортшколы давно жалуются на нарушения. Прокуратура уже проводила проверку по факту нехватки лошадей и привлечения детей к работе конюхами.



Здание КВД построят у бывшего ресторана «Акчарлак»

Республиканский кожвендиспансер получит новое здание. Оно будет построено возле участка, где размещался знаменитый ресторан «Акчарлак». «Татинвестгражданпроект» уже заключил договор на проектирование здания с ГИСУ РТ.

Как выяснило «Реальное время», разрозненные корпуса РККВД объединятся в одном семиэтажном здании. Предполагается, что диспансер получит круглосуточный стационар на 40 коек, дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения.

Республиканский кожвендиспансер получит новое здание. Оно будет построено возле участка, где размещался знаменитый ресторан «Акчарлак»

«Новость о строительстве нового здания для диспансера — большая радость для нас, для кожно-венерологической службы. Потому что на сегодняшний день мы, может быть, в самых худших условиях находимся из всех медучреждений Казани!» — посетовал в разговоре с «Реальным временем» главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» Искандэр Минуллин.



Майор из ССБ требовал миллионы на взятку

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего майора из службы собственной безопасности МВД Татарстана Максима Морозова. По версии следствия, он требовал у семьи предпринимателя более 4 млн рублей за прекращение уголовного дела о сбыте наркотиков.

Офицер утверждал, что 3,5 млн рублей необходимы для передачи взятки, еще 700 тысяч Морозов запросил за компромат на полицейских, ведших дело бизнесмена. В итоге безопасник был задержан оперативниками ФСБ. Он признался, что повлиять на ход дела не мог и собирался провернуть аферу.



Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего майора из службы собственной безопасности МВД Татарстана Максима Морозова. Фото Ирины Плотниковой

Нарушения бюджета на 3,8 млрд рублей

Счетная палата Татарстана нашла нарушения в бюджете республики на 3,8 млрд рублей за 2019 год. Это на 409 млн рублей больше, чем годом ранее. Более 90% нарушений были исправлены.

Основной объем нарушений приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью. Среди самых распространенных — использование земель без соответствующего оформления документов, предоставление земельных участков бизнесу по низкой цене, несоблюдение процедуры передачи недвижимости в пользование коммерческим структурам.



«Наш двор» не изолируется

Реализация программы «Наш двор», в которую вошло почти 7 тысяч дворов в 18 городах Татарстана, продолжается. В период действия режима самоизоляции команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой проводит согласования с жильцами. Обсуждения и голосования проходят в соцсетях.

«Даже если придется какие-то запланированные на этот год объекты переносить на следующий, мы в этом году их все равно спроектируем и обсудим с населением», — рассказала помощник президента РТ «Реальному времени».

В период действия режима самоизоляции команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой проводит согласования с жильцами. Фото Максима Платонова

Она отметила, что чаще всего жители просят увеличить число парковочных мест во дворах. Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, всем жителям высоток не хватит места под стоянки, даже если заасфальтировать весь двор.

Насколько законна самоизоляция?

Политолог Карина Горбачева рассказала в своей новой колонке, как антикоронавирусные меры соотносятся с конституционным правом россиян на свободу передвижения. Также эксперт находит подводные камни в использовании электронных пропусков через телефоны — посредством QR-кодов, SMS и других способов. Без введения чрезвычайного положения граждане вправе перемещаться свободно, отмечает Горбачева. Доступ может быть ограничен только в зоны угрозы чрезвычайной ситуации или в зоны самой ЧС.

