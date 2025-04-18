Bloomberg: США представили союзникам план по «заморозке» конфликта на Украине

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США представили европейским союзникам план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает «заморозку» боевых действий и фактическое признание контроля России над присоединенными территориями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передают «Ведомости».

Стремления Киева к вступлению в НАТО будут сняты с повестки дня. Подробности документа ограничены, собеседники Bloomberg отказались от дальнейших комментариев, ссылаясь на конфиденциальность обсуждений.



Данная информация появилась на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио от 18 апреля, который подчеркнул необходимость вовлечения стран ЕС в процесс мирного урегулирования, упомянув возможную роль санкций ЕС в будущем соглашении. Рубио также не исключил возможности выхода Вашингтона из процесса, если прогресс не будет достигнут в ближайшие дни.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили о наличии определенного прогресса в урегулировании конфликта, связывая это, в частности, с соблюдением Россией моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины.

