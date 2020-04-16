Казанские ломбарды нащупали золотое дно коронакризиса

Ростовщики переживают наплыв клиентов: оставшись без денег в самоизоляции, татарстанцы понесли скупщикам нажитое в силуановские «тучные времена»

Как выяснило «Реальное время», несмотря на то, что ломбарды не вошли в перечень разрешенных системообразующих организаций в Татарстане, многие из них продолжают работать. Владельцы ряда заведений констатируют наплыв клиентов, сдающих в основном золотые изделия, чтобы получить за них хоть какие-то деньги на жизнь. По словам ростовщиков, в нерабочие дни апреля число обращающихся за срочными деньгами граждан выросло как минимум на треть. Кризисный тренд подтвердили и ювелиры. Пользуясь повышенным спросом, собственники ломбардов подняли комиссионные цены на золото почти на 40%, получив возможность скупить все, что им принесут, под 1% в сутки.

Золотые украшения — самый ходовой товар

Казанцы, отправленные на время самоизоляции в отпуска за свой счет и, очевидно, уже испытавшие нехватку денег, устремились в ломбарды. Несмотря на ограничения деятельности для большинства коммерческих объектов, ломбарды продолжают работать, хотя и в несколько измененном формате. Достаточно набрать номер телефона практически любого казанского ломбарда и — добро пожаловать на сдачу на комиссию драгоценности чуть ли не в любое время суток. Как рассказал «Реальному времени» владелец одного из заведений, спрос на услуги сейчас заметно вырос, а риск попасть под штрафы его не пугает.

— Каждый день приходят по 10—15 человек, приносят золото, — рассказывает наш собеседник, который все же попросил не называть его имени и места работы. — Другое я не принимаю. Цену даю хорошую — до 2100 рублей за 1 грамм лома при продаже. Если сдают на комиссию, чтобы дожить до зарплаты, то предлагаю 1900 рублей за 1 грамм — это максимум за последние полгода, в ноябре принимали до 1600—1700 рублей. Так семья может перехватить небольшие деньги до будущей получки. Но и комиссионная ставка немалая — 0,5% в сутки, — сообщил предприниматель.

Таким образом, если сдать украшение весом во внушительные 4 грамма, можно получить на руки чуть более 8 тысяч рублей. При возврате суммы через месяц придется уплатить комиссию около 800 рублей. «Ничего, соглашаются», — уверяет хозяин ломбарда. Для сравнения приводит стоимость нового ювелирного изделия до разгара пандемии коронавируса — около 3 тыс. рублей за 1 грамм.

— Действительно, сейчас в ломбардах идет активная «движуха», — подтверждает глава ювелирного предприятия «Алмаз» Андрей Волчков. — Знаю, что в последний раз в ломбардах давали 1500—1600 рублей за грамм золота при сдаче на комиссию. Если сейчас приходят 10 человек в день — это, можно сказать, много.

«Щедрость» скупщиков из ломбардов участник рынка связывает с тем, что цены на драгоценные металлы недавно рванули в вверх. «Государство и крупные инвесторы вкладываются в золото. После снятия карантина ювелирные магазины, скорее всего, поднимут цены на украшения на 10%», — прогнозирует он.



— Поток устремился к ним еще и потому, что с 30 марта в Казани закрылись все ювелирные торговые сети, при которых были кабинеты по скупке золота. Им действительно стало проще скупить все, что принесут, — констатирует глава «Алмаз холдинга» Флун Гумеров.



Сам он закрыл 30 ломбардов по комиссионному приему золота при реформе ломбардного рынка, в результате которой эта деятельность начала лицензироваться под надзором ЦБ. «Это, конечно, удивляет, что ювелирные магазины должны были закрыться. В них и так не было много посетителей. А ломбарды продолжают работать», — поражается он.

«Тьфу-тьфу, чтоб не настучали»



С конца марта из-за пандемии в Татарстане, как и по всей России, действует запрет на деятельность организаций, за исключением системообразующих предприятий, производств непрерывного цикла, точек продаж товаров первой необходимости. Вся остальная торговля встала. Первое время опасались продолжать бизнес и держатели ломбардов, признался один из них. Однако, судя по тексту постановления правительства Татарстана, эти заведения не подпадают ни под одну категорию, запрещающую деятельность, полагает бизнесмен: «Честно говоря, мои работники отказывались в первые дни выходить на работу. Боялись, что их оштрафуют за нарушение режима самоизоляции. Тогда я вышел сам и лично принимал ценности. Неделю работал один».

В условиях правовой неопределенности ломбарды работают под вывеской «закрыто». Однако по звонку продолжают принимать клиентов. «Тьфу-тьфу, чтоб не настучали, — переживает предприниматель. — Но с другой стороны, зачем им сдавать нас, ведь им негде будет взять деньги. К нам приходят те, кто оказался в безвыходном положении». Сейчас владелец ломбарда уговорил выйти на работу еще пятерых работников: «Иначе платить зарплату не смогу». Точно так же поступили многие другие учредители ломбардов. Глава ювелирного предприятия «Алмаз» Андрей Волчков не удивлен, так как сейчас для ростовщиков активный сезон:

— Ни ювелирные предприятия, ни ювелирные магазины не работают. Закрыты сети «Яхонт», «Гранат». Гильдия ювелиров России написала письмо о признании отрасли пострадавшей, — рассказал Волчков.

В условиях правовой неопределенности ломбарды работают под вывеской «закрыто». Однако по звонку продолжают принимать клиентов. Фото yandex.ru

Владелица небольшой ювелирной мастерской Марина Демина добавила, что мастера будут переносить оборудование в квартиры, если жесткий режим самоизоляции продлится до мая. «В выигрыше остались ломбарды, которые продолжают работать на свой риск и страх», — подтверждает и она.

Впрочем, некоторые регионы разрешили этим заведениям работать официально. По данным региональной ассоциации ломбардов, послабления дали в восьми регионах, но Татарстана в этом списке нет. Это Орен­бур­г­ская об­ласть, Кур­ган­ская (с 9 ап­ре­ля), Туль­ская, Ке­ме­ро­в­ская, Мос­ко­в­ская, Ом­ская, Пер­м­ский край и Свер­д­ло­в­ская об­ласть (с 10 ап­ре­ля). При этом всем лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо вы­пол­нять ин­ди­ви­ду­аль­ные тре­бо­ва­ния ка­ж­до­го ре­ги­о­на к работающим ор­га­ни­за­ци­ям.

Приема нет — есть старые обязательства

Официально ни один из владельцев и управляющих казанскими ломбардами не захотел общаться с корреспондентом «Реального времени». «Нет, мы не принимаем ничего на комиссию, — уверяла девушка-приемщица сети «Ломбард Финансист», предусмотрительно не называя своего имени. — Остались обязательства по возврату и продлению договоров, поэтому и вышла на работу», — объяснила она причину открытия ломбарда. Его директор Эльза Курлыкина не вышла на связь, хотя мобильный телефон ей был оставлен. Реакция других владельцев оказалась нервной и бурной, кто-то просто бросал трубки.

Пожалуй, только с клиентами они разговаривают вежливо и учтиво. Приемщик ломбарда на улице Гагарина сообщил, что готов принять на комиссию золото, ради чего может подъехать прямо сейчас к дому для заключения договора.



— Мои условия таковы: 1800 за 1 грамм при сдаче на комиссию, ставка при возврате — 0,5% в сутки, — с ходу ответил он на звонок корреспондента «Реального времени» под видом клиента.



В ломбарде на Гвардейской условия похуже: максимум 1750 рублей за 1 грамм, а ставка — 1% в день. «Вы получите на руки 5400 рублей за изделие весом в 3 грамма, а отдать через 30 дней придется 1620 рублей», — подсчитала девушка. На резонный вопрос — откуда такие ставки, ответила, что готовы выдавать деньги на 50 дней.

В Казани доминирует федеральная сеть «Победа», утверждает экс-владелец нескольких ломбардов города. Фото yandex.ru

Кто кует деньги в Казани

В Казани доминирует федеральная сеть «Победа», утверждает экс-владелец нескольких ломбардов города. «В каждом районе у нее работает несколько точек. Сеть имеет большой свободный капитал. Конкурировать с ней местным игрокам сложно. Она задает условия на рынке», — рассказал он.

Действительно, с конца прошлого года ломбардный рынок Татарстана подвергся укрупнению. По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2019 года в Татарстане насчитывалось 77 ломбардов, что на 10,5% меньше, чем кварталом ранее.

Это объясняется в том числе общим трендом, который наблюдается на рынке, — концентрацией ломбардного бизнеса и укрупнением компаний, сообщила пресс-служба ЦБ. За прошедший год количество точек федеральных сетевых ломбардов увеличилось на 13 подразделений или на 27%. Они занимают четвертую часть рынка. Всего за 9 месяцев ломбардами в Татарстане было выдано займов на общую сумму 491,3 млн рублей, средняя сумма займа — 5,9 тыс. рублей. Особенно выделялся рост предоставления займов под залог автомобиля — на 11%, до 68,4 млн рублей (14% от общего объема займов). Наиболее крупными автоломбардами являются казанские ООО «Ломбард «Калипсо» и ООО «Ломбард-73». Общий портфель выданных займов составил на конец третьего квартала 79,5 млн рублей.

Наиболее крупными автоломбардами являются казанские ООО «Ломбард «Калипсо» и ООО «Ломбард-73». Фото avtokapital.club

— Судя по всему, владельцы ломбардов уверены, что цены на золото будут расти и дальше, поэтому и подняли комиссионную стоимость драгоценностей и, скорее всего, будут поддерживать этот уровень. Во времена кризиса золото всегда считалось защитным активом, даже термин такой есть. Нефть падает, ценные бумаги теряют стоимость, а золото не девальвируется. Уже привыкли держать средства в золоте в трудную минуту. Отсюда и активность ломбардов, которую подкрепляют люди, оставшиеся на время без денег. Хорошо, если тот, кто сдает на комиссию украшения, выкупит. А если не сможет? Значит, ломбарды получат золото почти за бесценок, получается, — поясняет тенденцию Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».