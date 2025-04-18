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Движение по улице Агрономической в Казани восстановлено

19:59, 18.04.2025
Движение по улице Агрономической в Казани восстановлено
Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани сообщила о снятии ограничения движения от улицы Агрономической в направлении улицы Аметьевской. Движение по улице Студеной пока остается ограниченным.

Движение по этой улице было ограничено в связи с работой пожарных и спасателей в поселке Аметьево, где произошел крупный пожар в частном секторе.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Общая площадь возгорания составила 550 кв. м.

Рената Валеева

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