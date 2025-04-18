Зеленский ввел санкции против 51 российской компании и одного белорусского предприятия
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компании и одного белорусского предприятия. Соответствующий указ опубликован в пятницу на его официальном сайте.
Согласно документу, под санкции попали российские предприятия, работающие в сферах металлургии, химической промышленности и связи. В частности, в санкционный список включены компания «103 Арсенал» из Саранска, завод «Алтайский Химпром», «Балтийская промышленная компания», металлургический завод «Электросталь» и другие.
Также санкции введены против белорусской компании «СветлогорскХимволокно», специализирующейся на производстве продукции из полиэфирных нитей, нетканых материалов и пластика.
Помимо компаний, указом введены персональные санкции в отношении 39 граждан России, поименованных в отдельном приложении к документу.
Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границу Украины, прекращение действия торговых соглашений, а также запрет на осуществление торговых операций.
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