Кадыров раскритиковал запрет на намаз в одном из округов Ставрополья

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «малограмотным», «опасным» и «абсурдным» уведомление муниципальных властей Андроповского округа Ставропольского края о недопустимости совершения намазов.

В своем телеграм-канале Кадыров выразил возмущение по поводу письма администрации Андроповского муниципального округа, в котором говорилось о «недопустимости публичного совершения намазов и угрозе штрафов». Он назвал этот документ открытой дискриминацией и правовым беспределом.

Речь идет о документе от 11 апреля, где говорилось, что намазы недопустимы, так как в общественных местах они считаются «несогласованными массовыми мероприятиями». За нарушение запрета мог грозить штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана сообщило со ссылкой на ставропольское министерство по национальной политике и делам казачества, что документ был признан некорректным и отозван. Заместитель главы ставропольского министерства Владислав Калхидов подтвердил, что в регионе нет запретов и ограничений на совершение религиозных обрядов, включая намаз.

Рамзан Кадыров также отметил, что Ставропольский край окружен республиками с мусульманским большинством, и у региона долгая история связей с Кавказом. Он подчеркнул, что подобные заявления от властей могут привести к разжиганию ненависти. Вместо этого он предложил властям способствовать строительству мечетей.

Рената Валеева